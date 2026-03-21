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NBL｜金牛变阵冲冠 签前CBA悍将所罗门 球队夺冠功臣FMVP厄特尔离队

篮球天地
更新时间：14:32 2026-03-21 HKT
发布时间：14:32 2026-03-21 HKT

香港金牛篮球队周六晚宣布季后赛前夕的重要引援，正式签入前CBA内线球员所罗门（Richard Solomon），以强化禁区统治力；与此同时，球队宣布与上季夺冠功臣、后卫厄特尔二世（Michael Ertel II）达成离队协议。金牛期望藉这次「一出一入」的人脚调整，为即将展开的季后赛作最后部署，力争卫冕霸业。

曾效力于CBA的内线悍将所罗门加盟球队弥补内线空缺。香港金牛图片
曾效力于CBA的内线悍将所罗门加盟球队弥补内线空缺。香港金牛图片
香港金牛上季夺冠功臣厄特尔离队。香港金牛图片
香港金牛上季夺冠功臣厄特尔离队。香港金牛图片
香港金牛上季夺冠功臣厄特尔离队。香港金牛图片
香港金牛上季夺冠功臣厄特尔离队。香港金牛图片

针对性补强 填补巴尔文空缺

现年33岁的新援所罗门身高2.08米，司职大前锋及中锋。这位内线悍将履历丰富，早年曾随NBA雷霆出战季前赛，其后转战欧洲多国联赛。他于亚洲赛场亦证明过实力，曾效力日本B.League的东京电击及富山松鸡，展现极佳的得分与统治力。

所罗门近年转战CBA，2024年加盟北京北汽（北京首钢）期间，于总决赛五场悉数上阵，助球队夺得亚军；今季转投南京同曦，在23场常规赛中场均交出7.6分及7.5个篮板。金牛管理层看中其出色的篮板嗅觉及机动性，能覆盖禁区至三分线的防守范围，且具备策应能力，被视为填补巴尔文（Ondřej Balvín）离队后内线空缺的最佳人选，有望成为球队攻守转换的枢纽。

忍痛割爱 告别夺冠功臣

随著球队战略重心重回内线，金牛不得不作出取舍。厄特尔二世自2025年6月加盟以来，一直是球队外线核心。上季NBL常规赛他场均攻入21.6分，总决赛对长沙勇胜一役更单场独取36分，最终助金牛封王并荣膺FMVP（决赛最有价值球员）。惟今季球队致力提升内线深度，双方最终达成解约共识。球会对厄特尔的专业态度及夺冠贡献给予高度评价，并祝愿他前程似锦。

香港金牛将于今晚（21日）作客再战长沙勇胜，上演今季NBL常规赛煞科战。随著新援到位，球队将加速磨合，誓以最强阵容迎接季后赛挑战，向「三连霸」目标进发。

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