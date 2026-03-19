NBA｜雷霆大胜篮网豪取10连胜 半场失24分创联盟史上半场第二低

雷霆周三作客篮网再次展现其卫冕冠军的强大实力，雷霆当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）仅上阵不足三节，便轻松攻入20分，带领球队在一度领先42分下，以121:92大胜篮网，豪取十连胜，半场失24分更是NBA史上第二低。

SGA高效20分 延续作客神迹

SGA今仗延续其高效表现，全场9投8中，轻松攻入20分。第三节尚余4分28秒时雷霆已领先38分，他亦随即被换下场休息。凭借今仗的得分，SGA将其保持的NBA连续作客得分20+的纪录，延续至62场。

团队篮球多点开花

除了SGA的稳定发挥，雷霆其他球员亦有出色表现。麦坚（Jared McCain）攻入全队最高的26分，域坚斯（Aaron Wiggins）亦有17分进帐。全队投篮命中率高达53%，三分球命中率亦有40%，作客战绩提升至冠绝全联盟的25胜8负。

篮网半场仅24分创历史第二低

在雷霆强大的攻防压力下，篮网上半场完全陷入崩溃。他们在半场结束时仅得24分，创下了NBA历史上单场比赛半场得分第二低的尴尬纪录，仅比2016年太阳对阵湖人时创下的22分稍好。篮网在首节更只得11分，追平了其队史纪录。

篮网伤兵满营 苦吞五连败

篮网近期陷入低潮，今仗落败后已苦吞五连败，近17场比赛更输了15场。球队得分王米高波特（Michael Porter Jr.）因脚踝受伤，已连续缺阵四场。赛前，球队教练佐迪费南迪斯（Jordi Fernandez）亦宣布，新秀迪明（Egor Demin）因足底筋膜炎，接受了非手术治疗。伤兵满营加上状态低迷，令篮网的前景蒙上一层阴影。