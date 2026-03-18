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NBA｜雷霆击败魔术首队锁定季后赛席位 但不及卡鲁索球鞋封盖抢镜

篮球天地
更新时间：15:35 2026-03-18 HKT
发布时间：15:35 2026-03-18 HKT

周二NBA雷霆客场以113:108击败魔术的比赛中，雷霆当家球星基杰奥斯亚历山大简称SGA（Shai Gilgeous-Alexander）狂轰40分，带领球队豪取九连胜，并成为本赛季首支锁定季后赛席位的球队。然而，雷霆防守大将卡鲁索（Alex Caruso）在比赛中使出「球鞋封盖」，震惊全场，将赛事焦点转移到自己身上。

 

雷霆客场以113:108击败魔术。法新社
雷霆客场以113:108击败魔术。法新社


灵机一动 鞋子变「武器」


事件发生在第二节中段，当时卡鲁索在防守中左脚的球鞋不慎掉落。他随即捡起鞋子，但并未立即穿上。当魔术前锋达施华（Tristan da Silva）持球切入上篮时，手持球鞋的卡鲁索竟「灵机一动」，顺势用鞋子朝皮球挥去，成功将球拍出界外。
这一前所未见的防守动作，令在场所有人都为之一愣。球证经商议后，判定卡鲁索的行为构成妨碍中篮，因此魔术队自动获得两分，同时卡鲁索亦因使用「非法装备」防守，而被追加一次技术犯规，魔术队再获一次罚球机会。

 


赛后坦言后悔：未来10年不会再发生


赛后，卡鲁索对这个「神来之笔」哭笑不得。他说：「我以前从没遇过这种情况，我也不知道该怎么说，就是灵机一动。当时我只想著要把球拍掉，坦白说，我真的不知道球证会怎么判。如果早知道会被判妨碍中篮加技术犯规，等于白送对方3分，我可能就不会这么做了。」
他补充说：「当我手里拿著鞋子时，脑中就闪过可以用它来处理这球的念头。不是恶意的那种，而是像『让我试著做个防守，把球挡下来』。这大概就是NBA那种很奇葩的场面，大概接下来10年都不会再发生了。」

法新社
法新社


无损胜局 雷霆锁定季后赛


尽管制造了这个小插曲，但卡鲁索今仗在防守端的贡献仍然功不可没。他全场上阵24分钟，虽然只得2分，但抢下了8个篮板及2次抢截，其在场正负值更高达全队最高的+19。最终，雷霆在SGA独取40分的带领下，以5分之差击败魔术，战绩提升至54胜15负，继续冠绝全联盟，并率先锁定季后赛资格，向卫冕总冠军的目标迈进。


 

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