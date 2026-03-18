NBL｜香港⾦⽜⼤胜张家⼝体文旅 主场常规赛煞科以胜利告别

香港金牛周二（17日）晚于荃湾体育馆上演2025-26赛季NBL常规赛主场「煞科战」。面对张家口体文旅，金牛在全队5人得分上双、第三节打出单节32：4的恐怖攻势下，最终以112：63大炒对手，为今季主场赛事画上完美句号，继续向常规赛冠军宝座迈进。

金牛今仗在阵容上稍作轮换，由队长董健伙拍刁展望、曲虹霖，联同外援邦斯（Shamorie Ponds）及阿诺斯克（E.J. Anosike）担正。开局初段战况一度胶著，双方打成8：8平手。转捩点出现在首节中段，近期状态「著火」的美臣钟斯（Mason Jones）后备登场即发挥「微波炉」本色，迅速攻入7分，配合唐才育外线发炮，带领球队打出一波14：5攻势，首节领先31：17。

次节金牛得势不饶人，唐才育、侯天一及美臣钟斯频频博得犯规并稳健罚球得分，一度将优势扩大至22分。尽管客军半场前曾打出8：0攻势力追，金牛半场仍以60：42遥遥领先。

换边后金牛火力全开，第三节防守端更滴水不漏，打出一段32：4的压倒性攻势，单节轰入6记三分球，其中队长董健独取11分。三节过后比分已拉开至92：46，提早锁定胜局。最终金牛以112：63大胜张家口体文旅，以一场酣畅淋漓的胜仗告别主场球迷。

数据方面，金牛今仗多点开花，阿诺斯克攻入全场最高的21分；美臣钟斯交出16分、5篮板、5助攻的全能数据；董健、邦斯与刁展望亦各得11分。

金牛主帅解立彬赛后表示：「尽管对手未派出全主力，但我们仍需专注打出自己的内容。中场调整后，大家在第三节只让对手得4分，这正是金牛应有的节奏。」解立彬强调，接下来对阵石家庄及湖南的比赛将关乎排名争夺，期望球队在季后赛前展现最佳状态。

完成主场赛事后，香港金牛将于周四（19日）及周六（21日）接连作客石家庄翔蓝及长沙勇胜，力争再赢两场为常规赛收官，锁定榜首位置，以常规赛冠军身分强势杀入季后赛。