NBA｜独角兽KP狂轰30分助勇士挫巫师 助力主帅居尔成史上第4快达成600胜教头

正值5连败的勇士周一作客踢馆巫师，在「独角兽」朴辛基斯(Kristaps Porzingis)轰入30分下，助球队以125:116击败巫师，中断连败之余，更帮助主帅居尔(Steve Kerr)达成600胜的里程碑，亦成为史上第4快完成的主帅。

居尔吞5连败后终达成600胜

面对正值11连败的巫师，勇士今战火力全开，半场凭着朴辛基斯攻入15分，加上迪安东尼美尔顿(De’Anthony Melton)和小披顿(Gary Payton II)齐贡献13分下以64:57取得领先，易篮后勇士持续火力输出，迅速将比数再拉开，巫师在杨格(Trae Young)退下火线后火力大减，勇士最终顺利以125:116击败巫师。倒戈的朴辛基斯今战手感火热，后备上阵约26分钟便轰入30分外加5篮板4助攻，另外美尔顿也贡献了27分助球队止连败颓势。

主帅居尔成史上第4快达成600胜教头。AFP

今场胜仗亦成功令居尔终于达成生涯600胜，亦以943场例行赛成为史上第4快达成此里程碑的教头，历史上比他快的教练分别是「禅师」积逊(Phil Jackson)805场、「油头」莱里(Pat Riley)832场和普波域治(Gregg Popovich)887场，居尔在球员生涯累积601胜，亦成继尼尔逊后，NBA史上唯二能以教练和球员身份达成600胜，居尔对达成里程碑表示：「听到我的名字出现在那组名单时感觉很不真实，但我可以告诉你，将那些名字和我连结在一起时就是天赋。在这个联盟𥚃，没有优秀的球员无法赢波，从我接下工作那天起，我便有幸拥有不可思议的天赋。」

