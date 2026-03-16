NBA｜谢伦般臣狂斩30分 纽约人主场大逆转21分 送勇士五连败

周日晚NBA常规赛，谢伦般臣（Jalen Brunson）全场贡献30分和9次助攻，带领纽约人在落后21分的劣势下奋起直追，最终在主场以110：107击败勇士，最终完成惊天大逆转。

纽约人开局慢热，首节以21：35落后。上半场还剩9分半钟时，勇士凭借普斯（Quinten Post） 的补篮将比分扩大到46：25，领先纽约人21分 。随后纽约人半场结束前追至45：54。直至第三节最后几分钟，般臣连串得分后，纽约人才再次取得2分领先。勇士在比赛末段仍有机会，比赛余下2：04分时山度士（Gui Santos）的入球，为勇士追至103：104，相差1分。纽约人的艾鲁比（OG Anunoby） 在最后6秒时2罚全中，勇士在完场前未能获得最后一次投篮机会，最终失误丢掉球权。纽约人在主场以110：107击败勇士 ，取得三连胜。

勇士虽然有3人攻入20分以上，但仍无法阻止赛季最长的五连败。主将史提芬居里（Stephen Curry）因右膝疼痛和发炎连续第17场缺阵，其弟薛夫居里（Seth Curry）因左腹股沟拉伤至少缺席一周，老将贺霍特（Al Horford）亦因左小腿拉伤缺席至少一周。