NBA｜公鹿赢咗场波输咗字母哥 灌篮后疑膝盖过度伸展离场或再伤缺

公鹿周日主场迎战联络垫底的溜马，虽然最终主队以134:123击败溜马，但当家球星安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)在第三节一次灌篮落地不稳，不久后便退下火线，主帅李华士(Doc Rivers)指有机会是膝盖过度伸展，亦字母哥再伤出将为公鹿争夺附加赛的名额再添阴霾。

公鹿周日主场以134:123击败溜马。路透社

字母哥疑膝盖过度伸展或再因伤缺席。法新社

字母哥疑膝盖过度伸展或再因伤缺席

今战双方斗得相当激烈，但最终公鹿仍是技高一筹以134:123赢得今场胜利，但在第三节字母哥在一次快攻灌篮落地不稳，虽然有留在场上继续比赛，但在2罚后疑因难忍不适返回更衣室，之后便再未有上场，字母哥在出战的23分钟中攻入31分14篮板8助攻。

字母哥疑膝盖过度伸展或再因伤缺席。法新社

主帅李华士赛后表示：「我猜他可能是过度伸展，但也只是我的猜测。」但字母哥则持不同意见，他指目前感觉并没有太严重，他说：「我会先回家睡一觉，然后看一下明天怎样，再试一下重训，如果还是不舒服就再看接下来怎处理，目前未有太大困扰。」今日季字母哥受伤病困扰，已缺席31场比赛创下生涯单季新高，目前公鹿以28胜39负排第11，与排第10的黄蜂胜差差6场，亦字母哥伤出对公鹿是十分大的坏消息，附加赛资格岌岌可危。