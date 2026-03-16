NBA｜法拉格率军独行侠130:120挫骑士 主帅杰特大赞法拉格似占士

独行侠周五作客骑士以105:138大败，周日再踢馆复仇，今战凭着状元爷法拉格(Cooper Flagg)攻入27分下以130:120复仇成功，赛后主帅杰特(Jason Kidd)赞赏法拉格和勒邦占士(LeBron James)很类似，未来也有机会可以成为像他一样的球员。

杰特赞法拉格有望成为像占士一样的球员

上半场战况相当胶着，出现过11次领先交换和7次打成平手，打完第二节独行侠仅以60:59领先骑，进入到第三节独行侠迎来爆发，开节便连得7分拉开比数，并以100:86进入到决胜节，独行侠在末节曾一度领先21分，骑士虽有急起直追，然而已为时已晚最终独行侠以130:120击败骑士一雪前耻。

法拉格今战攻入全队最高27分外加10助攻6篮板的全面数据，杰特赛后也用占士和法拉格作比较：「他们2人有许多可比较之处，占士可以持续50年有高水准表现，他也从第一日就获得大量关注，而法拉格也是如此他的将来也可能有同样的表现。」他补充表示：「占士生涯第一年都未能拿到总冠军，他们2人很类似，同样有极高天赋，法拉格未来可能成为像占士一样的球员。」而独行侠的马素(Naji Marshall)和P.J. 华盛顿(P.J. Washington)分到前者攻入24分7助攻和5篮板，后者亦贡献20分11篮板。

