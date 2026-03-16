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NBA｜雷霆主场116:103击退木狼 SGA惊险延续连续得分20+记录

篮球天地
更新时间：13:07 2026-03-16 HKT
发布时间：13:07 2026-03-16 HKT

雷霆周日主场迎战木狼，基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)今战险断连续得得分20+记录，前三节仅得10分，但好在末节手感及时回暖刚好「达标」20分下，将记录推进到128场兼助球队以116:103退木狼。

SGA连续20+惊险过关延至128场

雷霆一哥SGA今战开局不佳，半埸10投仅中2得4分，打完第二节主队以47:53落后，到第三节最多曾以59:68落后，但好在雷霆手感及时回暖，曾打出一波19:5的攻势下以80:76反超进入决胜节，正当以为SGA的连续20+记录要中断时，这名候选MVP及时回神连续得分，在一球对爱华士(Anthony Edwards)的得分加罚下刚好达20分「打卡」下场，最终雷霆116:103击败木狼。

今战SGA全场22投仅中7，得20分外加10助攻将连续得分20+记录拉长至128场，他赛后受访表示：「老实说，除了赢球我什么都不在乎，今天的比赛节奏很乱得分也不高，2队防守也很出色，因我也不意外。如果我之后赛有像我今晚的表现，而我们仍可获胜，那我就是全地球最幸福的人。」而木狼今战也有林度(Julius Randle)轰入32分外加7篮板6助攻，可惜未能为球队取得胜利。
 

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