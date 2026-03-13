NBA｜超人退休！迪韦侯活结束18年职业生涯

四十岁的传奇中锋迪韦侯活（Dwight Howard）周四正式宣布退休，结束长达十八年的NBA职业生涯。这位2004年选秀状元在社交媒体上发表长文，告别「超人」这个与他密不可分的称号。

侯活在声明中写道：「今天，我要卸下披风，从篮球界退役，全身心投入到家庭和回馈社区中。我知道你们有些人可能以为我早就『退休』了，但事实并非如此。」他在声明中回顾：「我也会哭！我也会挣扎！面对谎言、媒体和仇恨，我依然传递爱，在风暴中保持微笑。」

2020年湖人总冠军成员

侯活以高中生身份加入联盟，2004年更加成为选秀状元 。他曾在2008年NBA明星赛入樽赛中穿上红色超人披风完成创意入樽，「超人」绰号从此不胫而走。他曾八次入选全明星赛，三次荣膺年度最佳防守球员，五度领衔篮板榜。2020年，他随湖人夺得生涯唯一一座总冠军戒指。在十八个赛季中，侯活先后效力魔术、湖人、火箭、鹰队、黄蜂、巫师和76人，场均取得15.7分。侯活于2025年更加入选名人堂。

「曲线」感谢批评声音

侯活灿烂的笑容和幽默性格成为他的标志，虽然赢得球迷喜爱，也曾招致批评。他在声明中「 感谢」 批评者：「感谢那些唱衰我的人，因为你们每一次的所作所为，都只会让我变得更强大。」他透露今年将推出纪录片，让外界了解真相。

他指自己的责任是将篮球传给下一代，他同时宣布将每个月的12号定为「D12日」，将会前往世界各地随机做善事，他说：「让你们也能感受到笑容」。