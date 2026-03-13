Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜83分神迹后回归凡间 艾迪巴约末节关键12分领热火七连胜

篮球天地
更新时间：14:53 2026-03-13 HKT
发布时间：14:53 2026-03-13 HKT

继上一场狂轰83分震惊篮坛后，热火中锋艾迪巴约（Bam Adebayo）今仗「回归凡间」，在周四主场对阵公鹿的比赛中攻入21分，当中12分在关键的第四节取得，带领球队以112:105击败公鹿，豪取本赛季最长的七连胜。

艾迪巴约关键时刻出手

刚创下NBA历史单场第二高得分纪录的艾迪巴约，今仗虽然得分数据不再惊人，但其在关键时刻的表现，仍然是球队致胜的定海神针。在比赛僵持的第四节，艾迪巴约挺身而出，独取12分，帮助人手短缺的热火稳住局势，并最终收下胜利。

拿臣3分锁定胜局

除了艾迪巴约的稳定发挥，热火后备上阵的拿臣（Pelle Larsson）亦成为奇兵，全场攻入职业生涯新高的28分。比赛最后一分钟，公鹿球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）在无人看管下，错失了一个可以追平比分的三分球。拿臣抢下关键篮板后，随即在另一端命中三分，为热火锁定胜局。

热火续居东岸第6

尽管热火继续缺少了N鲍维尔（Norman Powell）、域坚斯（Andrew Wiggins）、希路（Tyler Herro）和约维奇（Nikola Jovic）等多名主力，但球队依然打出强势表现，目前继续排在东岸第六位，仅以胜率些微之差落后第五位的魔术。

公鹿罕有夫添出战

公鹿方面，字母哥攻入全场最高的31分，但未能为球队带来胜利。值得一提的是，公鹿今仗是自开季以来，首次没有球员因伤缺阵，但正选后卫奥斯文迪恩
（Ousmane Dieng）在比赛早段因病离场，似乎伤病魔咒仍未完全摆脱球队。

