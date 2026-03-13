Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA创历史！ 连续127场得分20+ 超越张伯伦封尘纪录

篮球天地
更新时间：14:11 2026-03-13 HKT
发布时间：14:11 2026-03-13 HKT

NBA的历史篇章在周四雷霆对塞尔特人(雷霆 对 塞尔提克)之战被改写，雷霆当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）全场独取35分，领军104:102险胜塞尔特人；比赛进行至第三节尚余7分04秒时，他以一记招牌的中距离跳投得手，个人得分达到21分，正式将其连续单场得分20+的场次推进至127场，超越了传奇中锋张伯伦（Wilt Chamberlain）高悬了超过半个世纪的126场纪录，成为NBA历史上连续得分20+场次最多的球员。

SGA写下NBA历史

SGA的这一伟大纪录，始于2024年11月1日作客拓荒者的比赛，当时他攻入30分。在接下来的16个月里，历经了常规赛MVP、总决赛MVP的荣誉加冕，他的得分表现却始终如一，到今天连续第127场得分20+，超越了名宿张伯伦于1963年创下的连续126场20+纪录。在这段长达127场的传奇旅程中，他场均能轰下超过32分，期间更带领雷霆取得了102胜24负的傲人战绩。这位曾扬言「我的一生都在保持稳定」的球星，用行动证明了自己的言论，并在历史书上留下了浓墨重彩的一笔。

贺姆格连罚球奠胜

在这场充满历史意义的比赛中，雷霆与塞尔特人这两支近年的冠军球队上演了一场激战。SGA全场18投13中，高效攻入35分，并交出9次助攻和6个篮板。比赛最后时刻，双方战成102平，雷霆新星切特贺姆格连（Chet Holmgren）在最后0.9秒抢下关键进攻篮板并博得犯规，两罚全中，帮助球队以104:102绝杀对手，取得七连胜，继续稳居联盟榜首。塞尔特人方面，谢伦布朗（Jaylen Brown）攻入34分，表现同样出色，但仍难阻球队落败。

戴格诺特称赞是完美主义者

雷霆总教练戴格诺特（Mark Daigneault）赛后对爱徒的成就赞不绝口：「这就是他最令人印象深刻的地方。他在背后付出了无数努力，并且持之以恒。他是个完美主义者，为自己设下了难以置信的高标准。」SGA的这项史诗级纪录，无疑将为他竞逐个人生涯第二座年度MVP奖项，增添了极具分量的筹码。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
6小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
20小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
22小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
6小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT