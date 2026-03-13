NBA｜SGA创历史！ 连续127场得分20+ 超越张伯伦封尘纪录

NBA的历史篇章在周四雷霆对塞尔特人(雷霆 对 塞尔提克)之战被改写，雷霆当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）全场独取35分，领军104:102险胜塞尔特人；比赛进行至第三节尚余7分04秒时，他以一记招牌的中距离跳投得手，个人得分达到21分，正式将其连续单场得分20+的场次推进至127场，超越了传奇中锋张伯伦（Wilt Chamberlain）高悬了超过半个世纪的126场纪录，成为NBA历史上连续得分20+场次最多的球员。

SGA写下NBA历史

SGA的这一伟大纪录，始于2024年11月1日作客拓荒者的比赛，当时他攻入30分。在接下来的16个月里，历经了常规赛MVP、总决赛MVP的荣誉加冕，他的得分表现却始终如一，到今天连续第127场得分20+，超越了名宿张伯伦于1963年创下的连续126场20+纪录。在这段长达127场的传奇旅程中，他场均能轰下超过32分，期间更带领雷霆取得了102胜24负的傲人战绩。这位曾扬言「我的一生都在保持稳定」的球星，用行动证明了自己的言论，并在历史书上留下了浓墨重彩的一笔。

贺姆格连罚球奠胜

在这场充满历史意义的比赛中，雷霆与塞尔特人这两支近年的冠军球队上演了一场激战。SGA全场18投13中，高效攻入35分，并交出9次助攻和6个篮板。比赛最后时刻，双方战成102平，雷霆新星切特贺姆格连（Chet Holmgren）在最后0.9秒抢下关键进攻篮板并博得犯规，两罚全中，帮助球队以104:102绝杀对手，取得七连胜，继续稳居联盟榜首。塞尔特人方面，谢伦布朗（Jaylen Brown）攻入34分，表现同样出色，但仍难阻球队落败。

戴格诺特称赞是完美主义者

雷霆总教练戴格诺特（Mark Daigneault）赛后对爱徒的成就赞不绝口：「这就是他最令人印象深刻的地方。他在背后付出了无数努力，并且持之以恒。他是个完美主义者，为自己设下了难以置信的高标准。」SGA的这项史诗级纪录，无疑将为他竞逐个人生涯第二座年度MVP奖项，增添了极具分量的筹码。