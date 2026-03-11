NBA｜艾迪巴约回应83分神迹：张伯伦、我、高比 这听起来很疯狂

迈阿密热火中锋艾迪巴约（Bam Adebayo）在对阵华盛顿巫师的比赛中狂轰83分，超越高比·拜仁（Kobe Bryant）的81分，成为NBA历史上单场得分第二高的球员，仅次于张伯伦（Wilt Chamberlain）的100分传奇纪录。对于这项惊人成就，艾迪巴约本人感到难以置信，他赛后表示：「张伯伦、我，然后是高比。这听起来很疯狂。」

热火中锋艾迪巴约在对阵华盛顿巫师的比赛中狂轰83分。美联社

艾迪巴约:感觉很不真实

尽管这场比赛中，艾迪巴约获得多达43次罚球机会并命中36球，引发外界关于纪录「含金量」的讨论，但他强调自己只是专注于比赛：「对我来说，就是保持冷静，保持专注，并明白我可以去追求一些特别的东西。我没想到会是83分。但拥有这一刻感觉很不真实，因为就像我说的，能在主场，在我妈妈面前，在我的人民面前，在主场球迷面前做到这一点，这是一个将永远被铭记的历史印记。」

艾迪巴约成为NBA历史上单场得分第二高的球员。法新社

热火中锋艾迪巴约在对阵华盛顿巫师的比赛中狂轰83分。法新社

字母哥:没有人会记得他入多少罚球

对于外界的质疑，密尔沃基公鹿球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）则力撑艾迪巴约：「达成纪录的方式并不重要，重要的是他做到了。未来10年、20年、30年后，没人会记得他罚了多少球。」他举例说，人们现在只会记得高比拿了81分，张伯伦拿了100分，而不会去深究他们当时的出手次数或罚球数。

「字母哥」安迪杜古普力撑艾迪巴约。美联社

占士杜伦斋送上祝贺

艾迪巴约的美国国家队队友、火箭球星杜兰特（Kevin Durant）亦对他的表现赞不绝口：「我看了数据统计，这太疯狂了：40次出手，40次罚球，20次三分出手，这需要很大的耐力。」杜兰特说，「这需要很大的能量去出手并命中，创造纪录，超越高比成为历史第二高分。恭喜他，巨大的成就，这将是我们永远谈论的事情。」

前热火球星勒邦占士（LeBron James）亦在社交媒体上连发三个「BAM」，祝贺艾迪巴约打破了自己保持的热火队史单场61分纪录。