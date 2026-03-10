Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜哈登生涯得分突破29000分 率骑士115:101退残阵76人

篮球天地
更新时间：12:45 2026-03-10 HKT
发布时间：12:45 2026-03-10 HKT

NBA周一骑士主场迎战76人，但客军主力安比(Joel Embiid)、麦斯尔(Tyrese Maxey)等今战齐因伤休战火力明显不足，主队在未受到太大挑战下以115:101取胜，而交易截止前转投骑士的哈登(James Harden)今战攻入生涯29000分，成为第9位达成此里程碑的球员。

哈登成第9位生涯达29000分球员

76人今场在没有主力上阵下，对上有哈登和当路云米曹(Donovan Mitchell)的骑士明显力不从心，全队打完仅有3人得分上双，骑士在首节取得领先后就未曾落后，在第三节便已以84:59提早进入垃圾时间，最终顺利以115:101击退76人。

而哈登在首节命中罚球后生涯总分便达29000分，成为继杜兰特(Kevin Durant)、高比(Kobe Bryant)、鲁域斯基(Dirk Nowitzki)等巨星后，第9位达成此成就的球员，全场11投6中攻入21分，外加5篮板5助攻，36岁的哈登达入生涯第17季，在今季交易截止日前从快艇转投骑士，在配合有米曹和艾云莫比利(Even Mobley)等年轻球员的骑士亦有望冲击生涯首冠。今战米曹和莫比利亦分别攻入17分6助攻和15分8篮板。

