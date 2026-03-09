NBA│云班耶马勇不可挡轰29分 马刺创得分新高大炒火箭

云班耶马（Victor Wembanyama）再次展示其统治级实力！此子于周日NBA主场迎战火箭的比赛中，全场狂轰29分，更上演一记技惊四座的精彩爆扣，带领马刺以本季新高的145:120大胜火箭，豪取4连胜。

云班耶马带领马刺以本季新高的145:120大胜火箭，豪取4连胜。法新社

内外兼备技惊四座 半场压哨弹振士气

今场云班耶马开赛即手感火热，一人包办球队开局的前8分，早早为其统治级表现定下基调。战至第二节末，他更在半场结束前命中一记精彩的压哨三分球，将领先优势扩大至双位数，彻底点燃主场气氛。易篮后，云班耶马的表演仍未结束，他在第三节上演一记令人惊叹的欧洲步反手爆扣，并搏得「3加1」，尽展惊人天赋及协调性。尽管他一度因腿部不适短暂离场，幸好并无大碍，之后重返赛场领军扩大领先优势，单节独取10分。此子最终收录本场最高的29分，助马刺取得今季新高的145分，并以25分之差大炒火箭。

团队火力全开 四人得分破20

云班耶马亦成功激活了全队攻势，新秀卡斯利（Stephon Castle）攻下23分，基当庄逊（Keldon Johnson）及迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）亦双双贡献20分，全队共四人得分突破20大关。马刺全场三分球40投21中，命中率高达五成以上，凌厉的外线炮火令火箭防不胜防，最终只能俯首称臣。