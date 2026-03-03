NBL｜巴尔文伤出 香港⾦⽜作客不敌杭州经纬 录得今季第3败

香港金牛周一（2日）晚在2025–26赛季全国男子篮球联赛（NBL）常规赛作客杭州，原本有个美好的开局，却因内线擎天柱巴尔文（Ondřej Balvín）早早伤退而风云变色。尽管球队在末节展现顽强斗志，一度将分差追至仅3分，无奈最终仍以90：96饮恨，吞下今季第三场败仗。

上仗表现抢镜的港将杨瑞鸿今仗续任正选，联同巴尔文、厄特尔二世（Michael Ertel II）等强阵出击。甫开赛，拥有绝对身高优势的巴尔文在禁区翻江倒海，连番强攻得手更完成「2＋1」，助金牛打出6：2的梦幻开局。首节双方互有攻守，厄特尔二世与杨瑞鸿的外线冷箭一度将优势拉开。然而，好景不常，主队杭州经纬在节末发力，首节金牛已被反超27：29，殊不知这仅是噩梦的开始。

次节初段，最不想见到的画面出现了——巴尔文于比赛中不幸受伤退下火线。失去内线屏障的金牛顿失方寸，防线随即崩塌。杭州经纬乘虚而入，打出一波9：0的攻势将比分拉开。屋漏偏逢连夜雨，主队外线手感发烫，连中三记三分球，半场三分球20投10中；反观金牛外线哑火，半场已落后45：57，形势岌岌可危。

换边后，战况陷入胶著的泥沼。阿诺斯克（E.J. Anosike）在第三节独力支撑大局，单节攻入10分苦苦追赶，但主队火力未减，三节过后金牛仍落后10分，翻盘之路显得格外崎岖。

进入决胜节，绝境下的金牛展现出悲壮的韧性。阿诺斯克与厄特尔二世挺身而出，合力洒下「及时雨」，在最后阶段一度将分差缩窄至仅3分，让球队看到了逆转的曙光。可惜，关键时刻始终欠缺临门一脚，未能创造奇迹，最终以6分之差告负，只能在客场吞下苦果。

赛后，金牛主教练解立彬难掩失望，直指防守端出现致命漏洞：「对手更加强硬，而我们的防守出了问题，特别是让对手在三分线上拿了51分。」不过，他在这场失利中仍试图寻找慰藉：「让我感到一丝安慰的是下半场的调整，在落后近20分时大家未有放弃，这或许是球队这三年累积下来的底蕴。」

香港金牛将于周四（5日）转战江西鲸裕清酒。将在短短两日内重整旗鼓力求反底。