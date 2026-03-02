NBA｜安东尼爱华士21分领军猎「金」 木狼升西岸第4

木狼近期状态火热，在今日的常规赛中，明尼苏达木狼凭借「蚁人」安东尼爱华士（Anthony Edwards）攻入21分，加上后备上阵的希兰（Bones Hyland）面对旧主毫不手软，作客以117:108击败丹佛金块。木狼赛后以38胜23负的战绩超越金块，升上西岸第4位。

木狼今场胜出后，完成了客场三连胜的横扫之旅，这也是他们本赛季四次交手中首次击败金块。目前西岸中游形势极为紧凑，第3位的火箭与第6位的湖人之间，仅有两场胜仗的差距。木狼主帅芬治（Chris Finch）赛前直言：「全联盟都知道现在积分榜的形势意味著甚么，每一晚的比赛都至关重要，感觉就像大战一样。」

面对旧主的希兰今仗表现抢镜，全场贡献18分，其中15分来自上半场，助木狼半场以58:50领先。易边后，队友迪云辛素（Donte DiVincenzo）连轰3记三分球，一度将优势扩大至83:69。

金块方面，当家球星约基治（Nikola Jokic）虽交出35分、13个篮板及9次助攻的「准三双」数据，梅利（Jamal Murray）亦有25分进帐，包括一记隔扣木狼中锋高拔（Rudy Gobert）的精彩入球，但球队始终无法收复失地。金块在明星赛后状态低迷，近6战录得4负，加上哥顿（Aaron Gordon）因伤缺阵，令球队阵容深度受损。

比赛末段，金块一度将分差缩窄至7分，但安东尼爱华士随即以一记关键三分球「止血」，将比数改写为109:96，最终木狼成功保住胜果，在西岸排位战中抢得重要身位。