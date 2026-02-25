NBL｜金牛主场加时憾负合肥狂风 0.9秒遭压哨追平 录今季第二败

香港金牛周二（24日）晚于荃湾体育馆主场出击，在2025–26年度全国男子篮球联赛（NBL）常规赛上演榜首大战。金牛在法定时间最后0.9秒遭对手轰入压哨三分追平，最终在加时战因主力犯满离场及体力下降，以85：96不敌合肥狂风，录得今季第二场败仗。球队将于周四（26日）续师主场迎战安徽皖江龙，力争重返胜轨。

今仗赛前金牛以14胜1负积31分高踞榜首，合肥狂风则以12胜4负紧随其后，双方首循环交锋金牛仅以2分险胜，故今场「强强对话」火药味甚浓。金牛今仗派出巴尔文、厄特尔二世、张祖铭、孙晨然及唐才育正选上阵。

藉主场气势，金牛甫开赛即采取主动，孙晨然内外开弓连取5分，配合张祖铭的攻势，主队打出一波9：0开局。合肥其后站稳阵脚回敬8：2攻势，首节尾段金牛凭美臣钟斯及阿诺斯克各建一功，以23：15领先。惟次节风云变色，客军外线手感火热单节轰入4记三分球，打出29：22的单节比分，半场金牛优势缩窄至45：44的一分之差。

易边后双方陷入拉锯，攻防节奏明快，金牛三节后反落后63：64。末节战况白热化，阿诺斯克罚球建功助金牛反先，美臣钟斯关键时刻连取5分兼助攻侯天一，一度助球队拉开比分。然而，合肥外援沃克在完场前0.9秒命中高难度压哨三分，将比赛拖入加时。

加时阶段金牛进攻哑火，加上孙晨然、唐才育及卢杜伟先后「五犯毕业」，在轮换人手受限及体能下滑的双重打击下，最终以85：96饮恨。

金牛主帅解立彬赛后坦言：「这场比赛输了很可惜。主要是第二节防守出现问题，让对手投了很多三分球。问题出在自身上，包括失误及心态急躁。常规赛还有九场，我们需尽快调整，找回球队最初建立的化学反应。」