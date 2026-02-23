NBA｜占士总得分破43000分、第1600场常规赛 双里程碑之夜徒劳89：111败塞尔特人

万众瞩目的湖塞大战在周日晚间上演，勒邦占士（LeBron James）达成职业生涯总得分突破43000分大关，同时迎来职业生涯第1600场常规赛的两项个人里程碑，亦见证了湖人传奇教头「油头」莱里（Pat Riley）的铜像揭幕之夜。但紫金军团仍无法抵挡绿衫军的强劲攻势，塞尔特人凭借谢伦布朗（Jaylen Brown）与普里查德（Payton Pritchard）的出色发挥，作客以111：89大胜湖人，湖人在两周内吃下第三场败仗。

湖人虽有当锡（Luka Doncic）攻入25分，但球队整体表现欠佳，全场仅得89分为本季第二低。主将占士取得20分，职业生涯总得分突破43000分大关，同时他迎来职业生涯第1600场常规赛，成为继塞尔特人传奇球星「酋长」巴里斯（Robert Parish）之后，第二位达到这一里程碑的NBA球员。然而纪录之夜却未能换来一场胜利，球队在比赛中多次因不满判罚失去冷静，领到三次技术犯规，最终在主场吞下苦果。湖人中场休息时为前教练莱里举行了铜像揭幕仪式，致敬这位为球队带来四个总冠军的传奇教头，可惜球队未能用一场胜利为仪式锦上添花。

塞尔特人今仗攻势多点开花，主将谢伦布朗表现全能，攻入全场最高的32分，摘下8个篮板球并送出7次助攻。后备奇兵普里查德同样光芒四射，贡献30分，其中射入6记三分球，另有8次助攻进帐。两人下半场联手发力，各自斩获19分，普里查德在比赛尚余3分24秒时一记后撤步三分球，将分差扩大至22分，彻底摧毁湖人反扑希望，迫使对方换下主力，令比赛再无悬念，最后塞尔特人以111：89大胜湖人。