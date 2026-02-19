Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜居利伤势未明周四续缺阵 普辛基斯料上演勇士地标战

篮球天地
更新时间：19:02 2026-02-19 HKT
发布时间：19:02 2026-02-19 HKT

勇士「射神」史堤芬居利（Stephen Curry）因伤缺席上周末的NBA全明星周末后，据悉周四勇士对阵塞尔特人的比赛中，需要继续缺少这名球队核心，目仍未知道他还将缺阵多久。不过，对勇士而言亦有好消息，他们在交易截止日得到的新援朴辛基斯（Kristaps Porzingis），预计将在这场比赛中上演其加盟后的「地标战」。

居利仍未适合对抗赛

勇士主帅居尔（Steve Kerr）在全明星赛前，曾对居利的右膝伤势表示乐观，期望肿胀和疼痛能有所缓解，并赶及在周四复出。然而，居利在周三晚返回球队设施后，向训练人员表示其膝头的感觉仍未适合参加实战对抗。居尔透露，球队的首席医疗决策者施利宾尼（Rick Celebrini）目前正身处米兰观看其儿子代表加拿大队参加奥运冰球比赛，居利可能会在与他商讨后，再进行一次磁力共振检查。居利在全明星赛前已因持续的疼痛和肿胀，连续缺阵了五场比赛。他本人早前亦向ESPN表示，伤势正「朝著正确的方向发展」，但在复出前会保持谨慎，以免伤势复发。

朴辛斯基有跟球队练习

另一边厢，勇士在交易截止日从鹰队换来的普辛基斯，则有望在对阵其旧主塞尔特人的比赛中登场。虽然他目前仍在球队的伤病名单中被列为「成疑」，但他本人已向记者表示自己已准备好上阵。这位因病及跟腱炎而导致本季仅上阵17场的长人，在全明星周末休假期间一直与球队训练人员合作，并在周三晚参加了队内对抗赛。

朴辛斯基初期先作后备

居尔表示，计划会让朴辛基斯初期会以上阵时间较短的方式作赛，预计他将会后备上阵，与同样曾效力塞尔特人的新队友贺福特（Al Horford）并肩作战。朴辛基斯对即将倒戈旧主感到「奇怪」，但他同时表示非常喜欢勇士简单的进攻体系，并享受与戴文格连（Draymond Green）一同训练：「我爱戴文格连，我能看到他对这支球队的重要性。」

