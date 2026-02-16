NBA｜美国星队47:21大胜条纹队夺冠 「蚁人」爱华士荣获MVP

今届全明星赛大改制，改由美国星队(USA Stars)、条纹队(USA Stripes)和世界队(World)三队以小锦标赛模式进行，2队美国队齐齐击退世界队会师决赛，最终星队虽然在首轮不敌条纹队，但在决赛爆发以47:21复仇成功，夺得今届全明星赛冠军，并由星队的安东尼安华士(Anthony Edwards)荣获最有价值球员「高比拜仁奖」。

星队大炒条纹队复仇夺全星赛冠军

今次全明星赛循环赛阶段都斗得相当火热，首场由世界队对美国星队就已经需要斗到加时才分出胜负，最终星队以37:35险胜世界队，但其后在对条纹队一战中以40:42不敌，其后条纹队在有李安纳(Kawhi Leonard)攻入31分下以48:45击退世界队，以2战全胜闯入决赛，而星队则以1胜1负进入决赛，上演美国内战。

然而较为年轻的星队显然更有活力，条纹队全队失去准心，打了3分多钟勒邦占士(LeBron James)才以一球快攻灌篮「开斋」，结束10投0中的惨淡命中率，但全队状态依旧未能回复，条纹队到时间还剩4分钟得分才到双位数，反观星队已早早将分差拉开到20分，最终遭星队以47:21打爆，狼王爱华士勇夺今届MVP「高比拜仁奖」。