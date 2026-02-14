NBA│「控卫之神」基斯保罗宣布退役 两大遗憾结束21年职业生涯

NBA一代传奇、「控卫之神」基斯保罗（Chris Paul，简称CP3）周五投下震撼弹，在个人社交媒体宣布结束长达21年的职业球员生涯，为其辉煌的篮球岁月划上句号。消息一出，震惊全球篮坛。这位赢得不少纪录和个人荣誉的40岁老将，带著两大遗憾离开联盟，未能在爱队快艇退休，以及未赢过总冠军。

辗转被裁 萌生退意

40岁的保罗早于去年11月已预告今季将是其最后一舞。然而他在季中先与快艇在轮换安排上出现分歧，上周被交易至速龙，岂料尚未为新东家披甲，便遭球队裁掉，此举令他下定决心，告别征战多年的篮球殿堂。CP3周五在个人社交媒体发表长文，感性地宣布结束21年职业球员生涯：「就是这样！经过21年后，我从篮球离开。这是我人生中建立的第一段关系。」他忆述，篮球是支持他走过祖父被杀害伤痛、并在比赛中独取61分以作悼念的动力；也是让他在经历半月板撕裂、骨折、五次手术后，依然坚持复健的理由。

基斯保罗在社交媒体发布长文，宣布退役。基斯保罗IG截图

退休后陪伴家人

虽然对篮球充满感激，但保罗亦坦言「这一次，我真的没有答案」，最终决定将时间留给家人。「过去6年在外随队奔波，我知道我的家人牺牲了很多。这一刻我明白，我能扮演最好的队友角色，就是好好守护我的太太及两个孩子。」

成就等身 名人堂在望

保罗的职业生涯战绩彪炳，个人荣誉多不胜数。他曾12次入选明星赛、11次入选年度最佳阵容、9次入选年度最佳防守阵容，更是史上首位达成「20,000分与10,000助攻」伟大里程碑的球员，并曾带领美国队于2008北京奥运及2012伦敦奥运两度摘下金牌。可是其辉煌的NBA生涯有两大遗憾，就是从未赢过总冠军，以及今季刻意回归于2011至17年间效力过的快艇，想在爱队完成最后一季光荣引退，但未能成事，更在被裁掉之后才退下来。