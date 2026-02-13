NBA｜占士老而弥坚创最老三双记录 率湖人124:104大胜赏独行侠9连败

湖人巨星占士(LeBron James)周四再创历史，在主场迎战独行侠一战中，在当积伤出(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Raves)仍在后备出发调整下，独得全场全高的28分和10篮板12助攻的大三元，率队124:104击败独行侠外，更超越马龙(Karl Malone)创最老三双记录。

占士超越马龙成最老大三元球员

湖人近期深陷伤兵潮苦吞2连败，当积虽然仍因伤缺席，但有占士加上后备出发的里夫斯双双出击救火，今战对上有状元法拉格(Cooper Flagg)伤出的独行侠，上半场双方斗得相当火热打成64:63，但进入到第三节湖人攻守两端进入状态，在占士的串连下打出32:19迅速将比数拉开，而独行侠在缺乏火力点下难以追近比分，最终紫金军团以124:104轻取独行侠，中止连败之余亦赏独行侠9连败。

占士在比赛第4节还剩2分06秒抢下今场第10个篮板后，达成生涯第123次大三元，在生涯第23个赛季以41岁又45日之龄，超越名人堂成员马龙在40岁又127日达成的三双记录，成最年长打出大三元的球员，值得一提的是马龙创此记录时，亦同样身披湖人战衣。今场除了占士火力全开外，八村垒(Rui Hachimura)亦攻入21分，后备出发的里夫斯亦贡献了18分。独行侠虽有麦斯基士堤(Max Christie)和马素(Naji Marshall)攻入19分但仍不敌湖人。