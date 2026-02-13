明星赛懒人包｜一文睇清NBA全明星周末赛制、赛程、必睇对决

一年一度的篮坛盛事、NBA全明星周末将于香港时间2月14日至16日（香港时间周六至周一）于洛杉矶快艇新落成的主场直觉巨蛋（Intuitive Dome）隆重举行。今届赛事焦点除了恒常的新星挑战赛、三分球大赛及入樽赛外，全明星正赛更迎来重大改制，将上演两支「美国队」大战「世界队」的三角争霸，届时一众超级球星将分庭抗礼，戏码十足。

2026年NBA全明星赛在洛杉矶举行。NBA官方网站图片

全明星周末各项赛事时间表 日期 香港时间 赛事 2月14日（六） 早上10时 全明星名人赛、新星挑战赛 2月15日（日） 早上6时 全明星周末夜 （包括三分球大赛及入樽赛等） 2月16日（一） 早上6时 第75届NBA全明星赛

首日：

全明星名人赛

今届全明星周末将会以全明星名人赛打响头炮。参赛阵容上亦相当吸引，当中包括「Linsanity」林书豪将会回归阔别多年的NBA赛场，伙拍演员王鹤棣，迎战坐拥前热火名将「白朱古力」威廉士（Jason Williams）和《尚气与十环帮传奇》主演刘思慕。

今年全明星名人赛的中场表演也是看头十足。NBA 官方宣布，本届中场演出将由近期大热的南韩五人男团 CORTIS，由赵雨凡 James、金主训、Martin、严成玹、安干镐五位成员，担任表演嘉宾，成为名人赛史上第一组登场的韩国团体。

37岁林书豪曾效力纽约人和湖人等多支NBA球队。新华社

37岁林书豪37岁的林书豪曾在NBA打滚9年，因球队3名控球后卫未能上阵而临时顶替，意外地打出高光时刻。新华社

去季在台湾职业篮球大联盟球队新北国王效力的林书豪，在社交平台宣布退役的消息。新华社

新星挑战赛

「新星挑战赛」（Rising Stars Challenge） 是全明星周末首日的重头戏。今年赛制继续充满话题性，由NBA传奇名宿担任荣誉教练，从「新秀」（Rookies）及「二年级球员」（Sophomores）的混合名单中选秀组队，进行四角锦标赛争夺冠军殊荣。

赛制：

今届新秀赛采用迷你锦标赛的模式，21名NBA新秀和二年级球员由「甜瓜」安东尼（Carmelo Anthony）、麦基迪（Tracy McGrady）、卡达（Vince Carter）分别组建三支球队，第四支队伍则由发展联盟（G-League）精英球员组成，由前NBA球员奥斯汀李华士（Austin Rivers）挂帅。

4支球队将展开准决赛，由安东尼队对阵李华士队，麦基迪队对上卡达队，率先到达40分的一方晋级；决赛则以率先取得25分为胜方，获得新秀赛冠军的球队将会获得全明星正赛的参赛资格。

星级球员：

史堤芬卡素（Stephon Castle）【马刺】

去届新星赛MVP的卡素，今年以二年级生「大师兄」身份强势回归，两者合体预计将成为今年挑战赛的大热。

卡素近来亦是状态大勇。早前对独行侠取得「超级三双」的全能表现，狂轰生涯新高40分之余更交出12助攻及抢下12篮板，打破由名人堂球星「大O」奥斯卡罗拔臣（Oscar Robertson）所保持的纪录。

史堤芬卡素。美联社

杨瀚森 【拓荒者】

这位身高7呎1寸（2.16米）的中国籍中锋在2025年选秀大会由灰熊于首轮16顺位选中，中选后被交易至拓荒者。

但被交易到拓荒者后上阵时间寥寥无几，32场常规赛场均只上阵7.7分钟，斩获2.2分、1.7篮板和0.7助攻，反而被下放到发展联盟的撕裂之城混音的5场比赛，场均出场30.9分钟，为球队贡献18.3分、9.7篮板和2助攻的高效表现，继而入选由李华士带领的发展联盟明星队。

第二日：全明星周六夜

于全明星周末第二日举行的「全明星周六夜」（All-Star Saturday）有机会比正赛更受人注目，皆因这个周六夜将举行玩味十足的3分球大赛和入樽赛。在这两个比赛之间，还会上演「回忆杀」，由退役NBA球星带领现役球员参加投篮大赛。

3分球大赛（Three-Point Contest）

作为近年其中一个最受欢迎的项目，今届的3分球大赛赛制没有改动，由8位参赛选手于限时1分10秒内各投5个3分球，前四球若命中则为一分，最后一个花色球（Money Ball）若命中则为两分。在这5个位置之中，参赛球员可把一组5颗花色球放在其认为最有信心的位置，而大会亦会于离篮框29呎距离的位置摆放两个绿色球分别放在各个45度角及弧顶位之间，若命中则为三分。

前三名进入复赛，预赛成绩不带入复赛计算，复赛中的胜出者为当届的三分球冠军。

参赛球员：

保卡 （Devin Booker）【太阳】

保卡曾在2018年夺魁而回，而当年的全明星赛正正就是在洛杉矶举行，但场馆就是当年湖人和快艇共用的史泰博中心 (Staples Center) （现已改名为Crypto.com体育馆）。相信保卡将会希望成为第一位在快艇新主场馆夺冠的球员。

虽然早前受伤，但他今季至今上阵43场，场均起手5.5次，命中1.7次，命中率31.1%。

连纳 （Damian Lillard）【拓荒者】

这位2023及2024的两届盟主上季遭遇左脚阿基里斯腱撕裂报销，今季虽仍在养伤，但仍受邀参加3分球大赛，成为史上继1989年立陶宛球员库添立堤斯(Rimas Kurtinaitis)后第2位没有在例行赛出战但仍受邀参赛的球员。

今届再度参战挑战继布特(Larry Bird)和贺积士(Craig Hodges)后，成第3位3夺3分赛冠军的球员。

肯尼普 （Kon Knueppel）【黄蜂】

这位20岁新秀后卫今季至今上阵54场，场均起手7.9次，命中3.4球，命中率37.6%。

肯尼普在新秀赛季已经连破多项纪录，当中包括仅用29场常规赛命中100球3分球破NBA纪录，另外他亦只用42场常规赛攻入800分，打破黄蜂队史纪录。

朴特斯 （Bobby Portis）【公鹿】

这位31岁老将今季为公鹿披甲50场常规赛，场均起手4.2次，命中1.9球，命中率45%，为众参赛球员中最高。

当路云米曹 （Donovan Mitchell）【骑士】

这位效力骑士的后卫今季至今上阵51场，场均起手9.6次，命中3.6球，命中率37.6%。

麦斯尔 （Tyrese Maxey）【76人】

这位25岁年轻后卫今季至今上阵52场，场均起手8.8次，命中3.3球，命中率37.9%。

占姆梅利 （Jamal Murray）【金块】

这位金块主力今季至今上阵50场，场均起手7.4次，命中3.2球，命中率42.5%。

这次亦是占姆梅利生涯第一次入选全明星赛。

N包维尔 （Normal Powell）【热火】

这位热火后卫今季至今上阵450场，场均起手7.3次，命中2.9球，命中率39.6%。

入樽赛（Slam Dunk Contest）

卡达拜仁 （Carter Bryant）【马刺】

积逊希斯 （Jaxson Hayes）【湖人】

基桑庄逊 （Keshad Johnson）【热火】

积斯李察逊 （Jase Richardson）【魔术】

第三日：NBA全明星正赛

NBA明星赛资讯

今届全明星赛打破以往「东岸对西岸」的传统，采用全新竞赛模式。参赛球员将被分为三支队伍互相进行对决，其中包括两支由美国本土球星组成的「美国星队」和「美国条纹队」，以及一支汇聚全球顶尖好手的「世界队」。

NBA明星赛三队完整阵容

美国星队教练 J.B. 碧加史达夫。法新社

「美国星队」：教练：J.B. 碧加史达夫（J.B. Bickerstaff）【活塞】

史葛迪班斯 （Scottie Barnes）【速龙】

保卡 （Devin Booker） 【太阳】

卡迪根宁咸 （Cade Cunningham） 【活塞】

杜伦 （Jalen Duren） 【活塞】

安东尼爱华士 （Anthony Edwards） 【木狼】

贺姆格连 （Chet Holmgren） 【雷霆】

谢伦庄逊 （Jalen Johnson） 【老鹰】

麦斯尔 （Tyrese Maxey） 【76人】

美国条纹队教练米治庄臣。美联社

「美国条纹队」：教练：米治庄臣（Mitch Johnson）【马刺】

谢伦布朗 （Jaylen Brown）【塞尔特人】

英格姆 （Brandon Ingram） 【速龙】

谢伦般臣 （Jalen Brunson） 【纽约人】

杜兰特 （Kevin Durant） 【火箭】

勒邦占士 （LeBron James） 【湖人】

李安纳 （Kawhi Leonard） 【快艇】

当路云米曹 （Donovan Mitchell） 【骑士】

N包维尔 （Norman Powell） 【热火】

*史堤芬居利 （Stephen Curry） 【勇士】 * 受伤

世界队教练拉也高域治。法新社

「世界队」：教练：拉也高域治（Darko Rajaković）【速龙】

辛根 （Alperen Sengun） 【火箭】（取代受伤的基杰奥斯阿历山大）

阿夫迪亚 （Deni Avdija） 【拓荒者】

当积（Luka Doncic）【独行侠】

约基治（Nikola Jokic）【金块】

占姆梅利 （Jamal Murray） 【金块】

施亚甘 （Pascal Siakam） 【遛马】

唐斯 （Karl-Anthony Towns） 【纽约人】

云班耶马（Victor Wembanyama）【马刺】

第75届NBA全明星赛

2月16日

香港时间 比赛安排 对赛队伍 早上6时 Game 1 世界队 美国星光队 早上6时55分 Game 2 Game 1 胜队 美国条纹队 早上7时25分 Game 3 Game 1 负队 美国条纹队 早上8时10分 Championship 待定 待定

*Championship为循环赛胜率前两队决赛

*如同时三队出现1:1，则以净胜分决定排名

这场「钻禧」盛事选址于洛杉矶快艇全新启用的主场 Intuit Dome 举行，象征著篮球圣地洛杉矶的荣耀回归，今年亦在赛制上作出重大改革下，由过往东西岸对抗赛转为「国际队」对「美国星队、条纹队」的小型锦标赛制，除了意味国际球员在NBA的统治力愈来愈大外，近几届全明星赛收视每况愈下，因赛制问题而被纠病强度太低变得无聊，今次改制希望用更紧凑的比赛挽救全明星赛的口碑。

史上最强「国际队」验证统治力

过去六、七年的常规赛MVP几乎全由国际球员包办（约基治、安迪杜古普、SGA）。今届赛事改制为「美国队 vs 国际队」，正是为了回应「美国篮球是否不再独霸天下」的争论。

由当积（Luka Doncic）拥有超强得分火力，并主控掌握全场节奏，再加上视野和球商极佳的约基治（Nikola Jokic）串联全场，禁区内有「希腊怪物」字母哥与「外星人」云班耶马（Victor Wembanyama）组成的双塔下，另外名单中亦有占姆梅利、辛根等好手，这支国际队被公认为「零死角」的宇宙级阵容，将会冲击以往以美国本土球员主导的全明星赛，进一步确立国际球员在NBA的统治地位。

美国队全明星的新旧交替 力保美国本土篮球尊严

今年全明星其中一个焦点，必然是多位以往巨星如勒邦占士、杜兰特等跌出全明星正选名单，一众新星掘起，本身出战的史堤芬居利亦因伤退出，由英格姆递补出战，意味着今届老将只剩占士、杜兰特和李安纳，仍表示了联盟已进入新旧交替的时候。

而美国2队在人马上也并不输蚀，星队有今季率领活塞久违重返东岸龙头之位的根宁咸和杜云，木狼的新任「狼王」安东尼爱华士以及76人的麦斯尔。另一边的条纹队则坐拥占士、杜兰特和李安纳这三位超级巨星外，亦有今季在泰顿缺席下依然助绿军打进东岸前段的谢伦布朗，亦有纽约人当家巨星般臣，2支队伍云集美园近年的本土巨星，为捍卫美国本土球手在NBA的统治地位，相信亦会全力出击对抗「国际队」。



