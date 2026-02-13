明星赛懒人包｜一文睇清NBA全明星周末赛制、赛程、必睇对决
发布时间：14:17 2026-02-13 HKT
一年一度的篮坛盛事、NBA全明星周末将于香港时间2月14日至16日（香港时间周六至周一）于洛杉矶快艇新落成的主场直觉巨蛋（Intuitive Dome）隆重举行。今届赛事焦点除了恒常的新星挑战赛、三分球大赛及入樽赛外，全明星正赛更迎来重大改制，将上演两支「美国队」大战「世界队」的三角争霸，届时一众超级球星将分庭抗礼，戏码十足。
首日：
全明星名人赛
今届全明星周末将会以全明星名人赛打响头炮。参赛阵容上亦相当吸引，当中包括「Linsanity」林书豪将会回归阔别多年的NBA赛场，伙拍演员王鹤棣，迎战坐拥前热火名将「白朱古力」威廉士（Jason Williams）和《尚气与十环帮传奇》主演刘思慕。
今年全明星名人赛的中场表演也是看头十足。NBA 官方宣布，本届中场演出将由近期大热的南韩五人男团 CORTIS，由赵雨凡 James、金主训、Martin、严成玹、安干镐五位成员，担任表演嘉宾，成为名人赛史上第一组登场的韩国团体。
新星挑战赛
「新星挑战赛」（Rising Stars Challenge） 是全明星周末首日的重头戏。今年赛制继续充满话题性，由NBA传奇名宿担任荣誉教练，从「新秀」（Rookies）及「二年级球员」（Sophomores）的混合名单中选秀组队，进行四角锦标赛争夺冠军殊荣。
赛制：
今届新秀赛采用迷你锦标赛的模式，21名NBA新秀和二年级球员由「甜瓜」安东尼（Carmelo Anthony）、麦基迪（Tracy McGrady）、卡达（Vince Carter）分别组建三支球队，第四支队伍则由发展联盟（G-League）精英球员组成，由前NBA球员奥斯汀李华士（Austin Rivers）挂帅。
4支球队将展开准决赛，由安东尼队对阵李华士队，麦基迪队对上卡达队，率先到达40分的一方晋级；决赛则以率先取得25分为胜方，获得新秀赛冠军的球队将会获得全明星正赛的参赛资格。
星级球员：
史堤芬卡素（Stephon Castle）【马刺】
去届新星赛MVP的卡素，今年以二年级生「大师兄」身份强势回归，两者合体预计将成为今年挑战赛的大热。
卡素近来亦是状态大勇。早前对独行侠取得「超级三双」的全能表现，狂轰生涯新高40分之余更交出12助攻及抢下12篮板，打破由名人堂球星「大O」奥斯卡罗拔臣（Oscar Robertson）所保持的纪录。
杨瀚森 【拓荒者】
这位身高7呎1寸（2.16米）的中国籍中锋在2025年选秀大会由灰熊于首轮16顺位选中，中选后被交易至拓荒者。
但被交易到拓荒者后上阵时间寥寥无几，32场常规赛场均只上阵7.7分钟，斩获2.2分、1.7篮板和0.7助攻，反而被下放到发展联盟的撕裂之城混音的5场比赛，场均出场30.9分钟，为球队贡献18.3分、9.7篮板和2助攻的高效表现，继而入选由李华士带领的发展联盟明星队。
第二日：全明星周六夜
于全明星周末第二日举行的「全明星周六夜」（All-Star Saturday）有机会比正赛更受人注目，皆因这个周六夜将举行玩味十足的3分球大赛和入樽赛。在这两个比赛之间，还会上演「回忆杀」，由退役NBA球星带领现役球员参加投篮大赛。
3分球大赛（Three-Point Contest）
作为近年其中一个最受欢迎的项目，今届的3分球大赛赛制没有改动，由8位参赛选手于限时1分10秒内各投5个3分球，前四球若命中则为一分，最后一个花色球（Money Ball）若命中则为两分。在这5个位置之中，参赛球员可把一组5颗花色球放在其认为最有信心的位置，而大会亦会于离篮框29呎距离的位置摆放两个绿色球分别放在各个45度角及弧顶位之间，若命中则为三分。
前三名进入复赛，预赛成绩不带入复赛计算，复赛中的胜出者为当届的三分球冠军。
参赛球员：
保卡 （Devin Booker）【太阳】
- 保卡曾在2018年夺魁而回，而当年的全明星赛正正就是在洛杉矶举行，但场馆就是当年湖人和快艇共用的史泰博中心 (Staples Center) （现已改名为Crypto.com体育馆）。相信保卡将会希望成为第一位在快艇新主场馆夺冠的球员。
- 虽然早前受伤，但他今季至今上阵43场，场均起手5.5次，命中1.7次，命中率31.1%。
连纳 （Damian Lillard）【拓荒者】
- 这位2023及2024的两届盟主上季遭遇左脚阿基里斯腱撕裂报销，今季虽仍在养伤，但仍受邀参加3分球大赛，成为史上继1989年立陶宛球员库添立堤斯(Rimas Kurtinaitis)后第2位没有在例行赛出战但仍受邀参赛的球员。
- 今届再度参战挑战继布特(Larry Bird)和贺积士(Craig Hodges)后，成第3位3夺3分赛冠军的球员。
肯尼普 （Kon Knueppel）【黄蜂】
- 这位20岁新秀后卫今季至今上阵54场，场均起手7.9次，命中3.4球，命中率37.6%。
- 肯尼普在新秀赛季已经连破多项纪录，当中包括仅用29场常规赛命中100球3分球破NBA纪录，另外他亦只用42场常规赛攻入800分，打破黄蜂队史纪录。
朴特斯 （Bobby Portis）【公鹿】
- 这位31岁老将今季为公鹿披甲50场常规赛，场均起手4.2次，命中1.9球，命中率45%，为众参赛球员中最高。
当路云米曹 （Donovan Mitchell）【骑士】
- 这位效力骑士的后卫今季至今上阵51场，场均起手9.6次，命中3.6球，命中率37.6%。
麦斯尔 （Tyrese Maxey）【76人】
- 这位25岁年轻后卫今季至今上阵52场，场均起手8.8次，命中3.3球，命中率37.9%。
占姆梅利 （Jamal Murray）【金块】
- 这位金块主力今季至今上阵50场，场均起手7.4次，命中3.2球，命中率42.5%。
- 这次亦是占姆梅利生涯第一次入选全明星赛。
N包维尔 （Normal Powell）【热火】
- 这位热火后卫今季至今上阵450场，场均起手7.3次，命中2.9球，命中率39.6%。
入樽赛（Slam Dunk Contest）
卡达拜仁 （Carter Bryant）【马刺】
积逊希斯 （Jaxson Hayes）【湖人】
基桑庄逊 （Keshad Johnson）【热火】
积斯李察逊 （Jase Richardson）【魔术】
第三日：NBA全明星正赛
NBA明星赛资讯
今届全明星赛打破以往「东岸对西岸」的传统，采用全新竞赛模式。参赛球员将被分为三支队伍互相进行对决，其中包括两支由美国本土球星组成的「美国星队」和「美国条纹队」，以及一支汇聚全球顶尖好手的「世界队」。
NBA明星赛三队完整阵容
「美国星队」：教练：J.B. 碧加史达夫（J.B. Bickerstaff）【活塞】
- 史葛迪班斯 （Scottie Barnes）【速龙】
- 保卡 （Devin Booker） 【太阳】
- 卡迪根宁咸 （Cade Cunningham） 【活塞】
- 杜伦 （Jalen Duren） 【活塞】
- 安东尼爱华士 （Anthony Edwards） 【木狼】
- 贺姆格连 （Chet Holmgren） 【雷霆】
- 谢伦庄逊 （Jalen Johnson） 【老鹰】
- 麦斯尔 （Tyrese Maxey） 【76人】
「美国条纹队」：教练：米治庄臣（Mitch Johnson）【马刺】
- 谢伦布朗 （Jaylen Brown）【塞尔特人】
- 英格姆 （Brandon Ingram） 【速龙】
- 谢伦般臣 （Jalen Brunson） 【纽约人】
- 杜兰特 （Kevin Durant） 【火箭】
- 勒邦占士 （LeBron James） 【湖人】
- 李安纳 （Kawhi Leonard） 【快艇】
- 当路云米曹 （Donovan Mitchell） 【骑士】
- N包维尔 （Norman Powell） 【热火】
- *史堤芬居利 （Stephen Curry） 【勇士】* 受伤
「世界队」：教练：拉也高域治（Darko Rajaković）【速龙】
- 辛根 （Alperen Sengun） 【火箭】（取代受伤的基杰奥斯阿历山大）
- 阿夫迪亚 （Deni Avdija） 【拓荒者】
- 当积（Luka Doncic）【独行侠】
- 约基治（Nikola Jokic）【金块】
- 占姆梅利 （Jamal Murray） 【金块】
- 施亚甘 （Pascal Siakam） 【遛马】
- 唐斯 （Karl-Anthony Towns） 【纽约人】
- 云班耶马（Victor Wembanyama）【马刺】
第75届NBA全明星赛
2月16日
*Championship为循环赛胜率前两队决赛
*如同时三队出现1:1，则以净胜分决定排名
这场「钻禧」盛事选址于洛杉矶快艇全新启用的主场 Intuit Dome 举行，象征著篮球圣地洛杉矶的荣耀回归，今年亦在赛制上作出重大改革下，由过往东西岸对抗赛转为「国际队」对「美国星队、条纹队」的小型锦标赛制，除了意味国际球员在NBA的统治力愈来愈大外，近几届全明星赛收视每况愈下，因赛制问题而被纠病强度太低变得无聊，今次改制希望用更紧凑的比赛挽救全明星赛的口碑。
史上最强「国际队」验证统治力
过去六、七年的常规赛MVP几乎全由国际球员包办（约基治、安迪杜古普、SGA）。今届赛事改制为「美国队 vs 国际队」，正是为了回应「美国篮球是否不再独霸天下」的争论。
由当积（Luka Doncic）拥有超强得分火力，并主控掌握全场节奏，再加上视野和球商极佳的约基治（Nikola Jokic）串联全场，禁区内有「希腊怪物」字母哥与「外星人」云班耶马（Victor Wembanyama）组成的双塔下，另外名单中亦有占姆梅利、辛根等好手，这支国际队被公认为「零死角」的宇宙级阵容，将会冲击以往以美国本土球员主导的全明星赛，进一步确立国际球员在NBA的统治地位。
美国队全明星的新旧交替 力保美国本土篮球尊严
今年全明星其中一个焦点，必然是多位以往巨星如勒邦占士、杜兰特等跌出全明星正选名单，一众新星掘起，本身出战的史堤芬居利亦因伤退出，由英格姆递补出战，意味着今届老将只剩占士、杜兰特和李安纳，仍表示了联盟已进入新旧交替的时候。
而美国2队在人马上也并不输蚀，星队有今季率领活塞久违重返东岸龙头之位的根宁咸和杜云，木狼的新任「狼王」安东尼爱华士以及76人的麦斯尔。另一边的条纹队则坐拥占士、杜兰特和李安纳这三位超级巨星外，亦有今季在泰顿缺席下依然助绿军打进东岸前段的谢伦布朗，亦有纽约人当家巨星般臣，2支队伍云集美园近年的本土巨星，为捍卫美国本土球手在NBA的统治地位，相信亦会全力出击对抗「国际队」。