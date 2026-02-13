NBA｜全明星赛伤退潮 字母哥宣布因伤退赛迪艾朗霍斯顶上
更新时间：12:06 2026-02-13 HKT
发布时间：12:06 2026-02-13 HKT
全明星周末今个星期上演，然而开赛在即全明星赛再传伤退消息，公鹿巨星「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)确定因伤缺席今届全明星赛，联盟周四亦宣布将由马刺后卫迪艾霍斯(De'Aaron Fox)递补入选。
字母哥伤退全明星赛 霍斯递补入选成马刺第2位入选
字母哥上月24号遭遇右侧小腿拉伤后缺席至今，联盟周四公布字母哥因伤缺席全明星赛，但他亦会出席全明星周末的活动，在周六的名人赛也会担任助理教练。他的位置由马刺后卫霍斯补上，并会加入同队教练米切庄逊(Mitch Johnson)领军的美国条纹队，霍斯上次入选已是还在效力帝王时的2022-23赛季，今季转投马刺后表现依旧亮眼，出战45场比赛中平均可得19.4分、6.3助攻和1.3抄截，助力马刺今今季冲上西岸第2。
今季全明星赛有不少球星因伤缺席，早前已有基𠎀奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander)和史堤芬居利(Stephen Curry)因伤退赛，今次字母哥成第3位因伤退赛的球星。
