NBA│大帝勒邦占士未能达成65场门槛 21年最佳阵容神话破灭

湖人周二NBA主场对马刺，多名主将包括大帝勒邦（LeBron James）、当锡（Luka Doncic）休战，球队最终大败108:136。因左脚关节发炎而缺席的占士，本季缺赛场次累积至18场，确定无缘达到联盟规定的个人奖项最少出赛65场门槛，意味他自2005年起连续21年入选NBA年度最佳阵容的辉煌纪录正式告终。

本季缺阵达18场 辉煌纪录难再续

41岁的占士自新秀赛季起，仅一年未能进入年度最佳阵容。由2005至2025年，大帝合共13次入选年度一队，二队和三队就各4次。可是本赛季他饱受伤病困扰，先是因坐骨神经痛缺席开季14场比赛，如今再添伤情，总共伤缺18场，未能达到联盟规定的个人奖项最少出赛65场门槛，其连续入选纪录止于21季。

1月曾试过「背靠背」比赛追纪录

占士之前曾经为连续22年入选最佳阵容而努力，他在1月份试过「背靠背」出战，但今次还是未能敌过伤患，忍痛放弃连续两日出战，无奈终断个人纪录。