NBA｜威廉斯伤愈复出即轰23分 雷霆力克湖人终止连败

雷霆的谢伦威廉斯（Jalen Williams）周一伤愈复出即攻下全场最高的23分，领军以119-110击败湖人，终止了球队两连败的颓势。

今仗双方都有主力缺阵，雷霆缺少常规赛MVP基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander），湖人亦有得分王当积（Luka Doncic）养伤。因腿筋拉伤缺阵十场的谢伦威廉斯今仗复出即肩负得分重入，尤其下半场攻入个人今仗23分中的15分，而贺姆格连则取得13分和10个篮板的双双成绩，包括剩余1分17秒时补灌得手，为雷霆锁定胜局。

占士独力难撑

湖人在当积养伤之下，由另一巨头勒邦占士（LeBron James）支撑大局，他下半场亦投进14分，全场有22分进帐，连续两场得20分或以下，但未能阻止球队的三连胜势头被终结

湖人教练雷迪克(JJ Redick)赛后直言，球队在第四节的战术决策需要调整，特别是应该更早将球权交到占士手上。