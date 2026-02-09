NBA｜李安纳单核狂轰41分 快艇115:96击败木狼

周日NBA快艇作客挑战木狼。木狼最近表现挣扎，上仗对西岸排名倒数的鹈鹕惨遭逆转吞败，今仗延续低迷表现。反观快艇在李安纳(Kawhi Leonard)狂轰41分的带领下，最终以115:96取得胜利。

李安纳一人扛起快艇 轰41分挫木狼

快艇今个转会期结束前送出了哈登(James Harden)换入了加兰特(Darius Garland)，然而这位年轻的后卫却因伤还未能上阵，最近都需要李安纳独担大旗，今战作容木狼这位全明星前锋亦并无令球队失望，首节双方比分还相当接近，但在第2节有李安纳再攻入12分下打出一波18:2的攻势，在李安纳半场攻入24分下将比分拉开至54:42，易篮后木狼延续低迷状态第3节仅得17分，快艇则迅速将比数打成80:59提早宣告进入垃圾时间，最终以115:96轻取木狼。

今战李安纳单人带队下狂轰41分，外加8篮板和4抄截，另外有约翰哥连斯(John Collins)和高伦尼分豪瑟(Yanic Konan Niederhäuser)齐齐攻入15分。反观木狼今战三分命中率低下，全场33投仅中8，狼王安东尼爱华士(Anthony Edwards)虽贡献全队最高的23分，但3分球射8中1更出现5次失误，而林度(Julius Randle)则攻入次高的17分。

