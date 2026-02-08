NBA｜马刺新星卡素轰超级三双挫独行侠兼破NBA纪录

周六 NBA 常规赛，马刺凭借史提芬卡素（Stephon Castle）交出「40 分超级三双」的惊人表现破 NBA 纪录之余，以 138-125 击败陷入低潮的独行侠，豪取四连胜。

马刺新星史提芬卡素。美联社

这名上季最佳新人今场除了攻入职业生涯新高的40分外，还抓下 12 个篮板及送出 12 次助攻，外加 3 次抢截和 1 次封阻的全能表现。

年仅21岁又98天的卡素，成为NBA史上最年轻完成「40分、12篮板、12助攻」超级三双的球员，打破由名人堂球星「大O」奥斯卡罗拔臣（Oscar Robertson）所保持22岁33天的纪录。

卡素轰超级三双挫独行侠。法新社

卡素亦成为继勒邦占士（LeBron James）和卢卡当积（Luka Doncic）之后，史上第三年轻取得「40 分超级三双」的球员。他亦是继「海军上将」大卫罗宾逊（David Robinson）后，马刺队史第二位达成此壮举的球员。

卡素今场效率惊人，全场 19 投 15 中，命中率达 78.9%。这亦令他成为继「上古神兽」张伯伦后，第二位以 75% 或以上命中率获得「40 分超级三双」的球员。在他的带领下，马刺在3天内两度击败独行侠，令对手吞下七连败。

卡素赛后笑著说：「我不知道，也许这一天有什么特别吧，能打出这样的比赛绝对是梦想成真。感觉只是上场打球，对每一次出手都很自在，然后看著球应声入网。更重要的是，知道这表现能为球队带来胜利，感觉更棒。」

