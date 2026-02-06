NBA│公鹿留住字母哥 随即补强内线冲击季后赛

NBA交易大限于美国时间周四凌晨结束，公鹿巨星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）最终留队，暂时平息了这场席卷联盟的交易风暴。留住这名希腊前锋后，公鹿随即进行了一笔三方交易，加强内线实力，目标冲击季后赛。

核心不变 阵容微调

目前受右脚小腿肌肉伤患困扰的字母哥，早前曾表态希望离队，并受到勇士、热火等多支球队追逐，但他最终留守公鹿。在确定核心不动后，公鹿进行了一笔三方交易，将原先换来的历克李察士（Nick Richards）送至公牛，并从太阳队获得年轻前锋迪恩（Ousmane Dieng），旨在增强内线的运动能力，为字母哥打造更具竞争力的支援体系。事实上公鹿目前的成绩为20胜29负，字母哥复出后，有力冲击季后赛。

字母哥在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军。AFP

夏日争夺战一触即发

同时专家分析，公鹿在截止日按兵不动，是为了将交易大戏留到今年夏天。届时字母哥的合约将进入最后一年，球队能吸引如火箭、马刺等手握更多年轻资产的球队加入谈判桌，从而抬高交易筹码。除了原有的追求者外，预计湖人等豪门也将腾出薪资空间，加入「字母哥争夺战」，势必引爆今年休赛期的最大话题。

