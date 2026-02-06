Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│公鹿留住字母哥 随即补强内线冲击季后赛

篮球天地
更新时间：18:57 2026-02-06 HKT
发布时间：18:57 2026-02-06 HKT

NBA交易大限于美国时间周四凌晨结束，公鹿巨星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）最终留队，暂时平息了这场席卷联盟的交易风暴。留住这名希腊前锋后，公鹿随即进行了一笔三方交易，加强内线实力，目标冲击季后赛。

核心不变 阵容微调

目前受右脚小腿肌肉伤患困扰的字母哥，早前曾表态希望离队，并受到勇士、热火等多支球队追逐，但他最终留守公鹿。在确定核心不动后，公鹿进行了一笔三方交易，将原先换来的历克李察士（Nick Richards）送至公牛，并从太阳队获得年轻前锋迪恩（Ousmane Dieng），旨在增强内线的运动能力，为字母哥打造更具竞争力的支援体系。事实上公鹿目前的成绩为20胜29负，字母哥复出后，有力冲击季后赛。

公能留住字母哥。AFP
公能留住字母哥。AFP
字母哥在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军。AFP
字母哥在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军。AFP
31岁的「字母哥」原本想离开公鹿，但最终留守球队。AFP
31岁的「字母哥」原本想离开公鹿，但最终留守球队。AFP

夏日争夺战一触即发

同时专家分析，公鹿在截止日按兵不动，是为了将交易大戏留到今年夏天。届时字母哥的合约将进入最后一年，球队能吸引如火箭、马刺等手握更多年轻资产的球队加入谈判桌，从而抬高交易筹码。除了原有的追求者外，预计湖人等豪门也将腾出薪资空间，加入「字母哥争夺战」，势必引爆今年休赛期的最大话题。

字母哥留守公鹿。法新社
字母哥留守公鹿。法新社
字母会目前仍在养伤中。美联社
字母会目前仍在养伤中。美联社

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
6小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
6小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:04
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
4小时前
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:59
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
7小时前
偏心母屈钱资助两弟结婚 各捐$10万大元 月入$3万单身港女气炸 狠心做一事反击｜Juicy叮
偏心母屈钱资助两弟结婚 各捐$10万大元 月入$3万单身港女气炸 狠心做一事反击｜Juicy叮
时事热话
6小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
7小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
1小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
2026-02-05 12:19 HKT