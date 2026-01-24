NBL｜上季总决赛重演 香港金牛上下半场判若两队 美臣钟斯遭多人包夹 主帅：「最重要放平心态」

香港金牛周五在启德迎来上季总决赛对手长沙勇胜，比赛过程亦无愧「总决赛级别」的对决，赛事火药味浓，身体对抗激烈，香港金牛一度在前三节找不到三分的准心，亦面临落后。关键时刻「第四节先生」美臣钟斯挺身而出，末节单节狂轰15分，带动球队反扑并拉开分差，最终力保胜果，将连胜纪录推至12场。赛后球队内线支柱巴尔文直言球队上下半场「判若两队」；赛中美臣钟斯曾遭多人包夹，主教练解立彬表示最重要「放平心态」。

三分球手感遇冷

今日香港金牛的三分命中率十分惨淡，全场比赛31射7中，三分球命中率低至22.6%，前三节比赛更是惨不忍睹的24射3中，仅仅投出12.5%的三分球命中率。球队主力射手卢艺文三分球9射0中，董健4射0中，外线哑火令球队一度被动。若不是美臣钟斯在第四节独砍15分，香港金牛的连胜纪录恐怕终结于此。主教练解立彬赛后直言球队在前三节很被动：「前几场比赛大家的命中率保持在很高的水平，今日上半场防守端出现一些问题后，进攻端也变得著急。好在经过之前比赛的历练，大家在防守端的经验和心态变得更好，从第三节后半段到第四节，我们逐步提升了防守强度，慢慢建立起赢球的优势。」

董健今日手感欠佳，三分球4射0中。杨功煜摄

卢艺文失准，三分球9射0中。杨功煜摄

今仗得到11分并抢下13篮板的巴尔文则形容球队上下半场「判若两队」：「上半场我们在应对对手的防守时遇到困难，他们的三分球射的很准，我们没能找到比赛节奏。不过我们下半场调整了战术，不断适应对手的攻防方式，这对我们帮助很大。我们在下半场的防守做得很出色，令对手下半场仅得24分，无论遇到什么情况都不会自乱阵脚，稳定性是我们取胜的关键。」

比赛期间球队替补席。杨功煜摄

暂停期间主帅解立彬和全队布置战术。杨功煜摄

被针对点算？「最重要放平心态」

「第四节先生」美臣钟斯在末节三分球4射3中，单节得到15分，全场得到26分，十分亮眼。不过他开局屡遭双人甚至三人夹击，一度显得急躁，场上与对手及球证多有争执。赛后主帅解立彬表示经常和美臣钟斯交流，告诉他最重要是「放平心态」：「我也是后卫出身，经历过各种防守方式，我们处于联盟第一的位置，每个对手都会做针对性的部署，我们需要学会经受压力，同时打得更加聪明。」

赛季至今已行将过半，目前香港金牛豪取12连胜，位列榜首。主帅解立彬表示长连胜会给球队带来压力，不过最重要是让自己变得更强大：「我们每场比赛都会做好充分准备，这样才能应对任何对手和压力。」

记者：杨功煜