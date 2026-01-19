NBA｜莫兰特伤愈带灰熊挫魔术 赛后回应交易流言表忠心：「我是一个忠诚的人」

灰熊当家控卫莫兰特（Ja Morant）右小腿伤势休战六场后，今日在「NBA伦敦赛」强势回归，面对魔术大演全能身手，砍下24分兼送出13次助攻，带领球队以126：109轻取对手。赛后他正面回应近日交易传闻，重申对孟菲斯一片忠心：「我背上有灰熊队队标的纹身，这已经清楚告诉大家我想留在这里。」

莫兰特近年场外风波不断，曾因违规遭禁赛，外界一直担心其不稳定性影响球队，更有传与队友关系紧张，或被摆上货架。不过他今仗复出即交出亮眼数据，带队大炒魔术，用表现说话。莫兰特受访再度「表忠」：「认识我的人都知道，我是个非常忠诚的人。」此胜亦为近况欠佳的灰熊打一支强心针——球队过去10仗仅得3胜，伦敦一役意义非凡。

Ja Morant’s new celly is a BAZOOKA 😭😭😭 pic.twitter.com/0ziYOgB5rU — BrickCenter (@BrickCenter_) January 18, 2026

灰熊今场火力全开，上半场一度建立多达33分的优势，成功把握局面。相比之下，球队在「NBA柏林赛」中曾在领先20分下被魔术反胜。莫兰特柏林一战缺阵，今次转战伦敦获球迷热烈支持，他不忘致谢：「能够打篮球对我来说非常治愈。我知道自己在场上的能力，今晚也把它展现出来。能够走下场、代表孟菲斯，这就是一切的意义。」

谈到战术安排，莫兰特亦赞教练部署到位：「这要归功于教练把我们放到最合适的位置；至于我，就做回莫兰特，无论是传球还是得分，都作出正确选择。我们很快找到比赛节奏、取得大幅领先，之后就是掌控比赛。」

现年26岁的莫兰特今季年薪约3,940万美元，正值5年1.9亿美元的第三年。虽然他强势回归表忠心，惟外界对其交易传闻未必就此消散，后续动向仍值得关注。