Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜莫兰特伤愈带灰熊挫魔术 赛后回应交易流言表忠心：「我是一个忠诚的人」

篮球天地
更新时间：12:35 2026-01-19 HKT
发布时间：12:35 2026-01-19 HKT

灰熊当家控卫莫兰特（Ja Morant）右小腿伤势休战六场后，今日在「NBA伦敦赛」强势回归，面对魔术大演全能身手，砍下24分兼送出13次助攻，带领球队以126：109轻取对手。赛后他正面回应近日交易传闻，重申对孟菲斯一片忠心：「我背上有灰熊队队标的纹身，这已经清楚告诉大家我想留在这里。」

莫兰特近年场外风波不断，曾因违规遭禁赛，外界一直担心其不稳定性影响球队，更有传与队友关系紧张，或被摆上货架。不过他今仗复出即交出亮眼数据，带队大炒魔术，用表现说话。莫兰特受访再度「表忠」：「认识我的人都知道，我是个非常忠诚的人。」此胜亦为近况欠佳的灰熊打一支强心针——球队过去10仗仅得3胜，伦敦一役意义非凡。

灰熊今场火力全开，上半场一度建立多达33分的优势，成功把握局面。相比之下，球队在「NBA柏林赛」中曾在领先20分下被魔术反胜。莫兰特柏林一战缺阵，今次转战伦敦获球迷热烈支持，他不忘致谢：「能够打篮球对我来说非常治愈。我知道自己在场上的能力，今晚也把它展现出来。能够走下场、代表孟菲斯，这就是一切的意义。」

谈到战术安排，莫兰特亦赞教练部署到位：「这要归功于教练把我们放到最合适的位置；至于我，就做回莫兰特，无论是传球还是得分，都作出正确选择。我们很快找到比赛节奏、取得大幅领先，之后就是掌控比赛。」

现年26岁的莫兰特今季年薪约3,940万美元，正值5年1.9亿美元的第三年。虽然他强势回归表忠心，惟外界对其交易传闻未必就此消散，后续动向仍值得关注。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前