泰国女公务员「浓妆」开会照爆红  疑P图太重手惹议  当事人霸气回应

泰国南部也拉府一名女公务员近日意外成为网络红人。当地政府在Facebook发布年度预算审议会议照片，网民却将焦点落在她鲜明的妆容及蓬松长卷发上，帖文短时间内获逾2.3万个赞好及超过2,000则留言，关注度远超会议本身。

政府发布预算会议纪录 网民错重点

综合泰国媒体报道，也拉府雅哈县巴泰分区行政机构（Patae Subdistrict Administrative Organization）周一（3日）在Facebook发布年度财政预算审议会议纪录，并上载多张与会者照片。

照片中，一名女公务员以格外鲜明的造型出席会议。她画上偏长、略带高低差的眉毛，配以粗黑下眼线、白皙粉底及鲜红唇色；由于面部在照片中明显较颈部及身体白皙，加上一头蓬松长卷发，迅即吸引网民注意。

部分网民更怀疑照片经过较强的美颜或修图处理，令她的妆容及肤色对比在镜头下更为突出。

逾2.3万人赞好 网民对妆容意见两极

照片曝光后迅速在泰国社交平台疯传，原本属例行公务纪录的帖文，赞好数目一度突破2.3万，并引来逾2,000则留言。

不少网民支持该名公务员，认为她充满自信及个人风格，留言称「很喜欢这种风格」、「很漂亮」及「把自己打扮成喜欢的样子很好」。有人指出，每个人都有权决定如何呈现自己的外貌，只要没有妨碍工作，外界便毋须过分干涉。

不过，亦有网民认为公务员出席正式会议时应保持较庄重形象，批评她的粉底、眼线及唇妆过浓，与公务场合不太相衬。部分留言更将焦点转向其外貌，出现嘲讽甚至人身攻击。

否认大幅「P图」 称只为遮掩皱纹

面对突如其来的关注，女事主亲自在帖文下留言回应，幽默地表示：「所有看得出照片修得很厉害的人都很厉害！」

她解释，照片并非经过大幅修图，只是稍为调亮色彩，希望遮盖近期因工作繁忙而出现的皱纹，没料到仍被眼利网民发现「有调色」。

从其说法来看，照片的光暗及肤色可能受后期调整影响，但没有证据显示她曾大幅改动五官或身形，因此将事件直接形容为「P图失败」并不准确。

「不喜欢就不要看」 警告起诉人身攻击网民

对于部分留言批评其妆容，女事主直言不满，反问为何有人认为她的化妆方式「是错的」，亦不理解网民为何要求她卸妆或不要画下眼线。

她霸气回应：「不喜欢看就不要看。」并表示自己从未要求其他人应该如何打扮，外界亦不应以个人审美标准规限她。她同时警告，若网民的言论涉及侮辱、捏造或人身攻击，将考虑采取法律行动，控告相关人士诽谤。

事件再度掀起泰国网民对公务员形象、个人打扮自由及网络欺凌的讨论。有人认为公职人员须顾及场合，也有人指出，对衣着妆容提出意见与公开羞辱外貌存在明显分别，即使不认同其打扮，也不应演变成人身攻击。

