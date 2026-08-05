英国机场惊现UFO？机师通报「飞碟状物」高速掠过  官方查无雷达踪影

英国伦敦盖特威克机场（Gatwick Airport）附近空域疑似出现神秘飞行物体。一架空中巴士A319客机今年4月准备降落期间，机师发现一个外形酷似「飞碟」的圆盘状物体，从相反方向在同一高度高速掠过，距离客机右翼最近约100呎（约30米）。英国空中接近事故调查委员会（UK Airprox Board，UKAB）调查后，仍无法确定该物体的真正性质，更怪异的是，连雷达亦未有发现相关踪影。

事件4月发生 近日报告曝光

综合英国《伦敦旗帜晚报》及印度NDTV等传媒报道，事件发生于今年4月29日上午10时30分，涉事A319客机正接受盖特威克航空交通管制指示，在英格兰西萨塞克斯郡汉德克罗斯（Handcross）附近下降，准备进场降落。

客机当时位于WILLO导航点以北约3海里，飞行高度约8,500呎，并正在左转。机师突然看见一个圆盘或「飞碟状」物体，沿相反方向迎面飞来。该物体与客机处于相若高度，从右翼旁边高速掠过。机师估计，两者最近距离仅约100至300呎（约30至91米）。

圆盘边缘有深色标记

根据机师描述，神秘物体外形呈圆盘状，边缘带有较深色的标记，看起来不像一般飞机或直升机。他最初怀疑可能是一架无人机，但因接触时间短暂，无法看清是否设有旋翼或其他结构，因此未能作出肯定判断。

机师认为物体与客机距离非常接近，但由于客机当时已经处于转弯状态，飞行路径恰好避开对方，故毋须再采取紧急闪避行动。机组人员随即向航空交通管制员报告。当局其后提醒其他驶经相同空域的客机留意，但后续航班均未再发现该物体。

英国国家航空交通服务公司（NATS）其后翻查事发时段的雷达纪录，未有发现可与该物体对应的雷达接触点。调查文件显示，当日的机场自动终端情报服务（ATIS）曾通报附近有已知无人机活动，但当局无法证明机师所见的圆盘状物体，是否与有关活动存在关系。

UKAB在报告中表示，根据机师提供的高度及外形资料，调查人员仍「无法确定该不明物体的性质」，因此没有把它正式界定为无人机、气球或其他航空器。

UKAB把事件编为「2026064」，并评定为C级风险。这代表事件令正常安全水平有所下降，但没有实际碰撞风险。换言之，官方并未认定客机险些撞上「外星飞船」，调查结论只是确认机师在飞行期间看到一个无法识别的空中物体。

报告同时披露，两名英国皇家空军机师今年2月在北海上空进行空中加油时，亦报称看到一个不明物体从军机附近掠过，距离约100至150呎，物体同样未有在雷达上出现。

报道指，事件的真正谜团，并非是否有「外星人」造访伦敦，而是一个身份不明的物体，如何在繁忙受管制空域内接近载客飞机。

UKAB是独立航空安全调查机构，由英国民航局（CAA）及军事航空管理局（MAA）共同资助，主要分析飞机、无人机及其他航空器距离过近的事件，目的在于改善航空安全。