纽约外海惊现12呎长「鲨鱼哥斯拉」 专家忧核废料致基因突变

美国纽约长岛蒙托克（Montauk）附近海域，近日发现一条体长接近12呎（约3.65米）的巨型短鳍灰鲭鲛，被传媒形容为「鲨鱼哥斯拉」（Sharkzilla）。由于附近海域过去曾被倾倒大批低放射性核废料，海洋专家一度怀疑，巨鲨会否受到辐射污染影响而出现基因突变。不过，研究人员取得巨鲨组织样本化验后，暂时未验出放射性污染证据。

座头鲸留两呎咬痕 锁定巨型灰鲭鲛

综合《纽约邮报》等外媒报道，事件在探索频道「鲨鱼周」节目《Sharkzilla Takes New York》中曝光。海洋科学家奥康奈尔（Craig O'Connell）早前留意到，蒙托克附近海域多种大型动物接连遭到袭击。

美国纽约长岛蒙托克（Montauk）附近海域，近日发现一条体长接近12呎（约3.65米）的巨型短鳍灰鲭鲛，被传媒形容为「鲨鱼哥斯拉」（Sharkzilla）。路透社资料图片/示意图

海洋专家一度怀疑，巨鲨会否受到辐射污染影响而出现基因突变。美联社资料图片/示意图

遇袭动物包括座头鲸、灰海豹，以至重达400磅（约181公斤）的吞拿鱼。其中座头鲸身上留下阔约两呎（约61厘米）的巨大咬痕，灰海豹亦出现长约22吋（约56厘米）的伤口，显示施袭者拥有相当惊人的咬合力。

奥康奈尔与团队追踪后，最终锁定一条接近12呎长的雌性短鳍灰鲭鲛，并将其暱称为「鲨鱼哥斯拉」。研究人员其后为巨鲨加上追踪标签，并采集组织样本进行检测。

1.5万桶核废料曾弃哈德逊峡谷

巨鲨的异常体形一度令研究团队联想到附近的核废料弃置场。据报，美国政府由1946年至1970年间，曾把数以千计装有低放射性废料、以水泥密封的桶，倾倒于哈德逊峡谷（Hudson Canyon）海域；奥康奈尔表示，仅1960年代后期便可能涉及约1.5万桶。

部分废料桶其后被发现有渗漏情况，令专家担心放射性物质可能进入食物链，影响附近海洋生物。节目因此探讨核污染会否令鲨鱼出现基因突变，甚至造就一条体形及猎食能力异常的「超级巨鲨」。

组织样本无辐射 料为怀孕雌鲨

化验结果最终显示，巨鲨的组织样本中未发现放射性污染痕迹，核废料导致「变种鲨鱼」的推测暂未有足够证据证明。

研究团队认为，这条雌鲨很可能已经怀孕，需要捕食大量食物供应自身及腹中幼鲨，因此接连猎食大型鱼类及海洋哺乳动物。

大型鲨鱼重返 或反映繁殖地复苏

奥康奈尔表示，蒙托克海域过去曾经有大型灰鲭鲛出没，但长期受到过度捕捞影响，数量一度大幅下降。今次发现大型雌鲨，可能显示灰鲭鲛正重返纽约外海，该片海域亦可能再次成为牠们的重要繁殖地。

事件虽然排除了「核污染变种巨鲨」的疑云，但专家认为，大型掠食性鲨鱼重新出没，反映当地海洋生态正在改变，渔民及水上活动人士仍应保持警觉，避免骚扰或接近野生鲨鱼，否则恐招血光之灾。