科技发达人类最长可活到几岁？最新研究：极限627岁

在科技日新月异下，人类究竟能活多久？俄罗斯科研团队最新研究揭开人类寿命的终极极限指出，即使未来医疗技术发展到能够治愈癌症、延缓老化，甚至克服几乎所有已知的老化机制，人类依然无法实现「长生不老」。不过研究亦带来令人振奋的讯息：在理想情况下，人类平均寿命有望延长至146岁至194岁，极端理论条件下最高上限甚至可达627岁。

器官衰竭难免 「永生」仍无法实现

据《每日邮报》报道，这项研究由俄罗斯斯柯尔科沃科学技术研究院（Skoltech）完成。研究人员指出，人体老化涉及多种复杂生物机制，包括DNA末端的端粒（telomeres）缩短，以及细胞清除代谢废物能力下降等。团队希望厘清，若未来医学能完全解决所有已知的老化问题，人类究竟还能存活多久。

最新研究指，随著医学进步，若在理想情况下，人类平均寿命有望延长至146岁至194岁。美联社

研究显示，人体细胞突变成为人类寿命的「硬上限」。美联社

医学进步，愈来愈多年长人士当政。路透社

研究结果显示，真正难以避免的防线是「体细胞突变」的持续累积。这些突变是细胞每次进行分裂时，DNA复制产生的微小错误。虽然人体细胞本身具备修复机制，能修正绝大部分错误，但仍有少数残留下来，并随着年龄增长在体内持续累积。

研究团队指出，多数人体细胞突变本身无害，但部分可能诱发癌症。即便未来医学能够完全控制癌症，这些突变仍会逐渐削弱细胞功能，导致身体组织慢慢衰退，最终引发器官衰竭，从而形成人类寿命的理论「硬上限」（hard limit）。

人类平均寿命翻倍非不可能

研究第一作者德米特里·克留科夫（Dmitry Kryukov）表示，团队建立了一套仅由体细胞突变驱动的人类老化模型，借此推估在克服其他所有老化机制后，人类寿命还能延长多少。

数学模型显示，若未来医学能治疗除体细胞突变以外的所有老化问题，人类平均寿命可望介乎146岁至194岁之间，几乎是目前英国平均寿命（女性83岁、男性79岁）的两倍。研究人员更指出，在极端理论条件下，部分个体寿命甚至可能突破600岁，最高可达627岁。不过他们强调，这是数学模型推算出的理论极限值，并不意味著人类未来真的会有627岁寿命。

克留科夫补充，这项研究并非宣告人类寿命无法再突破，而是凸显体细胞突变虽然单独造成的老化效应不算强，但当它与其他老化机制共同作用时，将成为限制人类寿命的关键因素，这也为未来抗老化医学指明了全新的研究方向。

当然，如果在科技不断发展下，人类平均寿命真的可以翻倍至146岁至194岁，其实已属十分惊人的发现。