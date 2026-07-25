孤独小𤠣「Panchi君」迎1岁生日 园方展示全球数千张贺卡场面温馨

日本千叶县市川市动植物园的超人气日本猕猴宝宝「Panchi君」（パンチ），将于本月26日迎来1岁生日。园方特别为牠举办庆祝活动，并展示来自全球各地粉丝寄来的数千张生日贺卡，场面温馨。

惨遭母猴弃养 排挤中紧抱红毛猩猩玩偶窜红

据法新社报道，Panchi君出生后不幸遭母猴弃养，在猴群中亦曾被部分同伴排挤。孤独的牠当时只能紧抱一只宜家（IKEA）的红毛猩猩玩偶寻求安慰，其惹人怜爱的模样被拍下后在网络上广为流传，让牠一夕之间迅速窜红。

市川市动植物园自今年2月起，开始在社交媒体上发布影片，纪录Panchi君笨手笨脚、努力尝试融入猴群的成长过程。影片随即吸引无数网友关注，许多忠实粉丝更发起「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）的标签，纷纷在网上为牠加油打气。

逐步摆脱玩偶依赖 成功建立猴群地位

园方管理人员安永崇今日接受法新社访问时表示，Panchi君目前成长与健康状况相当良好，并且已经学会和其他猴子一起玩耍。

他透露：「牠愈来愈少依赖那个红毛猩猩玩偶，转而与其他动物互动，也和其他猴子宝宝一起玩。」安永崇欣慰地补充，Panchi君现时正逐渐在猴群中建立起属于自己的地位。

游客量急升变热门景点 全球寄来2500张祝贺卡

Panchi君的星味亦带动了动物园的人气。市川市动植物园过去每天最多仅有数百名游客入场，如今因Panchi君的魅力，已跃升为吸引数以千计国内外粉丝专程朝圣的热门景点。

为迎接Panchi君的1岁大寿，园方特别整理并展示了来自世界各地约2500张祝贺卡，共同见证这只小猕猴的坚强成长历程。