因乐园财困险集体安乐死 加拿大30白鲸跨国「大迁徙」展新生活

加拿大安大略省尼亚加拉瀑布已关闭的海洋主题公园「海洋乐园」（Marineland），周一（20日）正式展开大型白鲸「紧急救援」迁移行动。首批6条白鲸在兽医及海洋哺乳动物专家全程护送下，由多伦多空运往美国，周二（21日）分别安全抵达芝加哥谢德水族馆（Shedd Aquarium）及德州圣安东尼奥海洋世界（SeaWorld San Antonio），展开新生活。

曾因财困拟售往中国 遭拒后一度陷安乐死险境

这次行动是历时近两年的跨国救援计划，最终目标是为园内全部30条白鲸另觅居所，其中28条将迁往美国4间水族馆，另外两条预计送往西班牙华伦西亚海洋馆（Oceanogràfic València），惟仍有待西班牙当局批出许可。

首批6条白鲸率先运往美国安置。路透社

6条白鲸由波音777货机运往美国，途中由海洋哺乳动物兽医及护理人员持续监察呼吸、体温及身体反应。路透社

「海洋乐园」于2024年9月停止对外开放，园内当时仍饲养30条白鲸及多条海豚等海洋动物。公园近年深陷财政及动物福利争议，据报自2019年以来已有20条鲸鱼死亡，园方亦曾因动物照料问题被定罪。

园方2025年曾申请将全部30条白鲸出口至中国珠海长隆海洋王国，惟加拿大渔业部长汤普森（Joanne Thompson）拒绝签发许可，理由包括白鲸抵埗后可能继续被用作公众娱乐及繁殖，并不符合加拿大2019年通过、旨在终止圈养鲸豚的法例精神。

园方其后表示资金即将耗尽，无力长期负担白鲸的食物、设施及医疗开支，若未能获得政府援助或及时安排迁移，可能被迫将牠们安乐死，事件引起加拿大以至国际动物保护组织关注。

吊具起重机配合冷水运输箱 兽医全程护送

为免白鲸面临集体安乐死，美国及西班牙多间水族馆组成团队，透过美国动物园暨水族馆协会（Association of Zoos and Aquariums，AZA）认证机构，制订跨境紧急迁移方案。参与机构包括芝加哥谢德水族馆、乔治亚水族馆、圣安东尼奥海洋世界、圣地牙哥海洋世界，以及西班牙华伦西亚海洋馆。

由于涉及大型海洋哺乳动物跨境运送，行动须取得多重批准。每条白鲸出发前均要接受加拿大兽医健康检查，证明身体状况适合长途旅行，加拿大政府才会签发最终出口许可。美国国家海洋暨大气管理局（NOAA）则引用《海洋哺乳动物保护法》，以接受当地未能提供的医疗及护理为由，授权白鲸紧急入境。

工作人员周一利用特制软垫吊具及起重机，小心将白鲸移离水池，再放入可保持低温及承托身体的运输箱，以货车送往多伦多皮尔逊国际机场。6条白鲸其后由波音777货机运往美国，途中由海洋哺乳动物兽医及护理人员持续监察呼吸、体温及身体反应。