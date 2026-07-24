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有片｜印度花豹闯酒舖施袭 男店员赤手空拳肉搏逃命

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更新时间：06:44 2026-07-24 HKT
发布时间：06:44 2026-07-24 HKT

印度北部拉贾斯坦邦发生野生花豹闯入酒舖伤人的惊吓事件。一只约5岁大的雄性花豹周一（20日）早上闯入通克县（Tonk）托达赖辛格镇（Todaraisingh）一个繁忙市集，先后袭击一名森林义工及一名男子，其后冲入一间酒舖，扑向25岁店员桑贾伊．古尔贾尔（Sanjay Gurjar），展开人豹埋身肉搏大战，看得人捏一把汗。

花豹先袭击森林义工及店外男子　再闯入舖内扑噬25岁店员

据报，花豹近日曾在托达赖辛格镇附近山林、寺庙及山丘一带出没。事发当日上午约8时45分，居民发现花豹匿藏在市集附近的灌木丛中，森林义工拉克什．马利（Rakesh Mali）接报前往察看时，突然遭花豹扑击，双腿受伤。花豹其后跑约400米进入市中心，令附近民众大为恐慌。

花豹走到一间酒舖外，再袭击坐在附近的40岁男子法特．拉尔．科利（Fateh Lal Koli），随即闯入店内。闭路电视片段显示，花豹越过柜枱及货物存放区，突然扑向正在查看收银柜的古尔贾尔。

面对突如其来的袭击，古尔贾尔一度被花豹压住，肩膊、双手、鼻部及背部遭利爪抓伤。他拼命将花豹推开，趁猛兽退到桌下时拔足逃走，并与另一名店员从外拉下铁闸，将花豹反锁在店内，避免牠再次冲出街上袭击途人。

古尔贾尔忆述，当时只能设法推开花豹并跑向出口，逃走时顺手拉下铁闸，之后因受惊及受伤一度失去知觉。现场片段可听到附近民众不断尖叫，场面一片混乱。

困酒舖内打翻酒瓶  扰攘5小时始麻醉制服

花豹被困后在店内焦躁走动，一度躲在货架及桌下，又撞倒酒瓶和其他货物。大批民众闻讯赶至围观，警方需封锁市集及控制人群，以免救援行动受到阻碍。

通克县森林部门人员其后到场，并从斋浦尔动物园调派专门麻醉及救援队伍。救援人员经过近5小时部署，至下午约2时成功向花豹发射麻醉针，将牠安全制服及移离酒舖，再送往通克森林部门接受身体检查。

事件中，森林义工马利接受治疗后出院；古尔贾尔及科利则因伤势较重，被转送至较大型医疗机构治理。3人均没有生命危险。

当地森林部门表示，肇事花豹为成年雄性，相信牠由附近森林走失，可能为了寻找猎物而进入市区。当局完成医疗检查及相关程序后，将安排把花豹放归合适的野外栖息地。

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