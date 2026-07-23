泰男醉后徒手抱巨蟒回家　翌晨断片见救援队上门吃一惊

泰国近日发生一宗令人啼笑皆非的「醉后捉蛇」事件。一名男子与友人饮酒后，在回家途中发现路边有一条大型蟒蛇，竟徒手将牠抱起并带回住所。男子翌日酒醒后对前一晚发生的事情毫无印象，直至看见救援人员上门捉走蟒蛇，再看到友人昨晚拍下的「捉蛇」影片，才惊觉自己醉后闯下大祸。

友人曾劝阻不果拍片为证 救援人员警告野生蟒蛇受保护

据新加坡新闻网站《MustShare News》报道，涉事男子名叫拉查塔（Ratchata）。事发当晚，他与数名朋友外出饮酒，众人其后驾车回家，在准备泊车的位置发现一条巨型蟒蛇横卧路面。由于拉查塔本身有饲养宠物蛇，听到朋友提醒后，立即下车接近蟒蛇，不但与牠「玩耍」，更将蛇抱入怀中。

网上流传的影片显示，拉查塔当时明显带有醉意，先拉着蟒蛇尾部，其后一边大笑，一边将蛇缠到自己身上，过程相当惊险，令人看得触目惊心。同行友人见状曾多番劝阻，但拉查塔未有理会，最后更把蟒蛇带回住所。

拉查塔事后忆述，家中刚好有一个空置饲养箱，估计自己醉后突然萌生把蟒蛇带回家「填满饲养箱」的念头。友人眼见无法阻止，只好联络救援单位，要求翌日到场处理野生蟒蛇，以免发生意外。

至翌日早上，拉查塔酒醒后听到住所楼下传来骚动，于是下楼查看，发现救援人员正准备搬走一个装有蟒蛇的饲养箱。他当时完全不记得曾把蛇带回家，还一脸困惑地询问：「发生了甚么事？」

友人其后赶到，告诉他蟒蛇正是由他亲手捉回来。拉查塔起初拒绝相信，更认为朋友在胡说八道，直至众人展示前一晚拍摄的影片，他才终于接受事实，并露出震惊及难以置信的表情。

救援人员到场后，将蟒蛇安全移走，并提醒拉查塔，野生蟒蛇属受保护动物，民众不得擅自捕捉或饲养，否则可能触犯法例。救援人员看过影片后亦不禁开玩笑，指拉查塔醉酒后仍能徒手制服大型蟒蛇，「看来根本不需要我们出动」。

事件曝光后在社交平台广泛流传，不少网民形容情节犹如电影桥段，亦有人指拉查塔虽然本身有养蛇经验，但酒后接触野生大型蟒蛇极为危险，一旦被咬伤或遭蛇缠绕，后果可以十分严重。