Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰男醉后徒手抱巨蟒回家　翌晨断片见救援队上门吃一惊

趣闻热话
更新时间：09:01 2026-07-23 HKT
发布时间：09:01 2026-07-23 HKT

泰国近日发生一宗令人啼笑皆非的「醉后捉蛇」事件。一名男子与友人饮酒后，在回家途中发现路边有一条大型蟒蛇，竟徒手将牠抱起并带回住所。男子翌日酒醒后对前一晚发生的事情毫无印象，直至看见救援人员上门捉走蟒蛇，再看到友人昨晚拍下的「捉蛇」影片，才惊觉自己醉后闯下大祸。

友人曾劝阻不果拍片为证　救援人员警告野生蟒蛇受保护　

据新加坡新闻网站《MustShare News》报道，涉事男子名叫拉查塔（Ratchata）。事发当晚，他与数名朋友外出饮酒，众人其后驾车回家，在准备泊车的位置发现一条巨型蟒蛇横卧路面。由于拉查塔本身有饲养宠物蛇，听到朋友提醒后，立即下车接近蟒蛇，不但与牠「玩耍」，更将蛇抱入怀中。

网上流传的影片显示，拉查塔当时明显带有醉意，先拉着蟒蛇尾部，其后一边大笑，一边将蛇缠到自己身上，过程相当惊险，令人看得触目惊心。同行友人见状曾多番劝阻，但拉查塔未有理会，最后更把蟒蛇带回住所。

拉查塔事后忆述，家中刚好有一个空置饲养箱，估计自己醉后突然萌生把蟒蛇带回家「填满饲养箱」的念头。友人眼见无法阻止，只好联络救援单位，要求翌日到场处理野生蟒蛇，以免发生意外。

至翌日早上，拉查塔酒醒后听到住所楼下传来骚动，于是下楼查看，发现救援人员正准备搬走一个装有蟒蛇的饲养箱。他当时完全不记得曾把蛇带回家，还一脸困惑地询问：「发生了甚么事？」

友人其后赶到，告诉他蟒蛇正是由他亲手捉回来。拉查塔起初拒绝相信，更认为朋友在胡说八道，直至众人展示前一晚拍摄的影片，他才终于接受事实，并露出震惊及难以置信的表情。

救援人员到场后，将蟒蛇安全移走，并提醒拉查塔，野生蟒蛇属受保护动物，民众不得擅自捕捉或饲养，否则可能触犯法例。救援人员看过影片后亦不禁开玩笑，指拉查塔醉酒后仍能徒手制服大型蟒蛇，「看来根本不需要我们出动」。

事件曝光后在社交平台广泛流传，不少网民形容情节犹如电影桥段，亦有人指拉查塔虽然本身有养蛇经验，但酒后接触野生大型蟒蛇极为危险，一旦被咬伤或遭蛇缠绕，后果可以十分严重。

 

最Hit
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
深圳地铁︱央视评深圳地铁安检事件 称公共服务当有科学预判
即时中国
12小时前
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸
影视圈
13小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
17小时前
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
周末北上注意！深圳地铁新安检 官方3招提速「不到一分钟通过」 即睇限制及禁携清单
旅游
15小时前
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
14小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
18小时前
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
21小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
20小时前
邱淑贞亲自拍摄大女性感照  沈月彻底解放最诱人一面  超低胸喱士短裙轻松驾驭
邱淑贞亲自拍摄大女性感照  沈月彻底解放最诱人一面  超低胸喱士短裙轻松驾驭
影视圈
16小时前