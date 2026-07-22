影片疯传｜高球车急弯乘客飞堕 女司机未停车即跳车救人 遗两客续冲终撞车

一段高尔夫球车连环失控的短片近日在社交平台疯传。片中一名女司机驾车载着3名乘客沿海滨道路行驶，转急弯时，坐在前排的女乘客突然被抛出车外。女司机见状情急救人，未有先煞停车辆，便直接跳下仍在行驶的高球车，结果车辆在无人驾驶下继续前进，载着后座两人撞向路旁，短短数秒内4人先后以不同方式倒地。

13秒影片疯传逾200万次 「一车四人三种跌法」惹热议

影片由南非社交媒体帐户Peché Africa于本月17日在X平台发布，其后获多个新闻及社交帐户转载，短时间内录得逾200万次观看及约9.1万个赞好。不过，目前未有可靠资料证实事故发生于南非；有报道亦强调，影片拍摄日期、确实地点及原始来源均未能独立核实。

片段长约13秒，可见4人乘坐一辆开篷高球车。身穿黑色透视上衣的女子负责驾驶，旁边坐着一名身穿粉红色裙、手持饮品的女乘客，后排则另有两人。

高球车沿铺设好的道路行驶，驶至弯位时，女司机突然大幅向右扭动方向盘，前座乘客疑因离心力失去平衡，整个人被抛出车外，翻滚倒在路面。

女司机目睹友人堕车后，本能地立即起身跳下车救援，却忘记高球车仍在移动，亦未有拉起手掣或踩停煞车。她跳车时自己亦失足倒地，无人操控的高球车则继续向前滑行，后座两名乘客最初似乎仍未意识到司机已离开。

直至车辆逐渐偏离道路，两人才惊觉大事不妙，其中一人伸手试图控制车辆，但高球车随即撞向路旁，影片亦在碰撞一刻中断。整个过程形成「一名乘客被抛下、司机自行跳车、两名后座乘客随车撞击」的连环场面。

片段引起网民热议，有人戏称事件是「一辆车、4名乘客、3种受伤方法」，亦有人笑言女司机将「送朋友下车」演绎得过于彻底。另有网民揶揄：「至少现在知道谁才是她最疼爱的人。」

不过，亦有不少人认为事件不应被纯粹当作笑话，批评司机在未停稳车辆前离开驾驶座极为危险，若车辆驶向行人、斜坡或繁忙道路，后果可能不堪设想。

有报道推测，司机与堕车乘客可能是母女关系，认为她当刻出于保护家人的本能，未及思考便跳车救人，但有关说法仅来自网民猜测，未获当事人证实。

至于4人是否受伤，网上消息并不一致。《Republic World》指未有收到伤者报告；另一报道则称片段结束后，无法确认各人的伤势。

