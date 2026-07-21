马桶冒人头｜美男为执汽水卡粪槽8小时 消防拆流动厕所救人
发布时间：12:57 2026-07-21 HKT
美国密苏里州堪萨斯城（Kansas City）近日发生一宗流动厕所受困事件。一名男子为捡拾掉入马桶的「激浪」（Hountain Dew）汽水，竟「头朝下」爬入流动厕所冀槽，结果整个人卡在排泄物中无法动弹长达8小时，最终由救援人员动用装备，拆开流动厕所墙面及马桶结构，才成功将其救出。
回收世界杯设施 马桶惊见人头
据外媒报道，事发于当地时间周三（15日），流动厕所租赁公司「Patriot PortableRestrooms」的工作人员，正在回收世界杯《FIFA World Cup）相关活动所使用的流动厕所。工作人员按照程序逐一敲门确认，惟敲到其中一间被锁的厕所时，厕格内的男子声称需要一点时间，司机便告知他「还有10分钟」，随后先去回收其他厕所。
It does appear like he made it out of the toilet ok.— Matt Van Swol (@mattvanswol) July 15, 2026
Here's the footage of him getting hosed down by the firetruck and firefighters...
This has got to be one of the craziest things I've ever seen. pic.twitter.com/7Dv01Eh7a5
然而，当工作人员折返后，该男子仍拒绝开门。此时恰巧有一名巡逻警员经过，工作人员遂请求警方协助。而当警员上前要求男子开门时，厕格内传出极度虚弱且颤抖的声音：「我碰不到门，我也出不去……」
而待消防员设法撬开门查看时，起初并未见人影，随后赫然发现马桶洞口探出一颗人头，才惊觉该男子整个人已陷入狭窄的粪槽深处。救援人员曾一度试图引导他自行爬出，但由于粪槽开口过于狭窄且布满排泄物，男子根本无法使力自行爬出。
为捡汽水头朝下爬入 消防动用装备切割拯救
由于情况危急且无法直接拉出男子，救援人员最终决定采取破坏手段，动用专用切割设备现场拆开整座流动厕所的塑胶墙面与马桶结构，合力将这名沾满粪尿、神情恍惚的男子从马桶底座拉出，并即场拉起消防水管，为其全身进行大冲洗。
受困男子透露，他于前一晚不慎将心爱的激浪汽水掉进马桶，因舍不得而尝试「头朝下」爬入粪槽捡拾，结果卡在排泄物中受困约8小时。