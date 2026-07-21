Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马桶冒人头｜美男为执汽水卡粪槽8小时 消防拆流动厕所救人

趣闻热话
更新时间：13:04 2026-07-21 HKT
发布时间：12:57 2026-07-21 HKT

美国密苏里州堪萨斯城（Kansas City）近日发生一宗流动厕所受困事件。一名男子为捡拾掉入马桶的「激浪」（Hountain Dew）汽水，竟「头朝下」爬入流动厕所冀槽，结果整个人卡在排泄物中无法动弹长达8小时，最终由救援人员动用装备，拆开流动厕所墙面及马桶结构，才成功将其救出。

回收世界杯设施 马桶惊见人头

据外媒报道，事发于当地时间周三（15日），流动厕所租赁公司「Patriot PortableRestrooms」的工作人员，正在回收世界杯《FIFA World Cup）相关活动所使用的流动厕所。工作人员按照程序逐一敲门确认，惟敲到其中一间被锁的厕所时，厕格内的男子声称需要一点时间，司机便告知他「还有10分钟」，随后先去回收其他厕所。

然而，当工作人员折返后，该男子仍拒绝开门。此时恰巧有一名巡逻警员经过，工作人员遂请求警方协助。而当警员上前要求男子开门时，厕格内传出极度虚弱且颤抖的声音：「我碰不到门，我也出不去……」

而待消防员设法撬开门查看时，起初并未见人影，随后赫然发现马桶洞口探出一颗人头，才惊觉该男子整个人已陷入狭窄的粪槽深处。救援人员曾一度试图引导他自行爬出，但由于粪槽开口过于狭窄且布满排泄物，男子根本无法使力自行爬出。

为捡汽水头朝下爬入 消防动用装备切割拯救

由于情况危急且无法直接拉出男子，救援人员最终决定采取破坏手段，动用专用切割设备现场拆开整座流动厕所的塑胶墙面与马桶结构，合力将这名沾满粪尿、神情恍惚的男子从马桶底座拉出，并即场拉起消防水管，为其全身进行大冲洗。

受困男子透露，他于前一晚不慎将心爱的激浪汽水掉进马桶，因舍不得而尝试「头朝下」爬入粪槽捡拾，结果卡在排泄物中受困约8小时。

最Hit
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
01:08
独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜公审好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme补差额
星岛申诉王｜瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额
申诉热话
6小时前
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
谢贤离世丨网民自爆初中时期曾致电揾霆锋 四哥接听回复超温柔 网民激赞：𠮶句「哈哈」直头有声｜Juicy叮
时事热话
4小时前
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
01:09
独家｜狄波拉双眼红肿首度开腔回应谢贤离世  谢婷婷神情哀伤现身
影视圈
18小时前
谢贤离世家人低调「院出」火化 霆锋急返港送别 遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
谢贤离世｜家人低调「院出」火化 生前遗愿从简不设灵｜附本港院出服务医院名单
医生教室
3小时前
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
谢贤离世丨甄珍痛哭告别挚爱永留重要位置 晚年因健康问题未能再见：竟是永别
影视圈
3小时前
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光 获四哥送花举动暖心 激赞敬业幽默有风度
谢贤离世｜佘诗曼忆合作点滴珍贵片段曝光  获四哥送花举动暖心  激赞敬业幽默有风度
影视圈
16小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
23小时前
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
谢贤离世｜张柏芝IG转黑头像  连发悲伤限时动态  低调悼前老爷
影视圈
16小时前
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
00:56
何伯认以折刀刺伤何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因爱成恨判囚2个月
社会
2小时前