马桶冒人头｜美男为执汽水卡粪槽8小时 消防拆流动厕所救人

美国密苏里州堪萨斯城（Kansas City）近日发生一宗流动厕所受困事件。一名男子为捡拾掉入马桶的「激浪」（Hountain Dew）汽水，竟「头朝下」爬入流动厕所冀槽，结果整个人卡在排泄物中无法动弹长达8小时，最终由救援人员动用装备，拆开流动厕所墙面及马桶结构，才成功将其救出。

回收世界杯设施 马桶惊见人头

据外媒报道，事发于当地时间周三（15日），流动厕所租赁公司「Patriot PortableRestrooms」的工作人员，正在回收世界杯《FIFA World Cup）相关活动所使用的流动厕所。工作人员按照程序逐一敲门确认，惟敲到其中一间被锁的厕所时，厕格内的男子声称需要一点时间，司机便告知他「还有10分钟」，随后先去回收其他厕所。

It does appear like he made it out of the toilet ok.



Here's the footage of him getting hosed down by the firetruck and firefighters...



This has got to be one of the craziest things I've ever seen. pic.twitter.com/7Dv01Eh7a5 — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 15, 2026

然而，当工作人员折返后，该男子仍拒绝开门。此时恰巧有一名巡逻警员经过，工作人员遂请求警方协助。而当警员上前要求男子开门时，厕格内传出极度虚弱且颤抖的声音：「我碰不到门，我也出不去……」

而待消防员设法撬开门查看时，起初并未见人影，随后赫然发现马桶洞口探出一颗人头，才惊觉该男子整个人已陷入狭窄的粪槽深处。救援人员曾一度试图引导他自行爬出，但由于粪槽开口过于狭窄且布满排泄物，男子根本无法使力自行爬出。

为捡汽水头朝下爬入 消防动用装备切割拯救

由于情况危急且无法直接拉出男子，救援人员最终决定采取破坏手段，动用专用切割设备现场拆开整座流动厕所的塑胶墙面与马桶结构，合力将这名沾满粪尿、神情恍惚的男子从马桶底座拉出，并即场拉起消防水管，为其全身进行大冲洗。

受困男子透露，他于前一晚不慎将心爱的激浪汽水掉进马桶，因舍不得而尝试「头朝下」爬入粪槽捡拾，结果卡在排泄物中受困约8小时。