曼谷女百万泰铢藏保险箱 防得神偷防不住白蚁 买楼首期遭啃碎崩溃

泰国发生一宗令人欲哭无泪的「蚁食钱」事件。曼谷一名女子一直深信，将贵重财物及大额现金锁在保险箱内是最安全、万无一失的防盗做法。岂料，保险箱虽成功防住了小偷，却未能抵挡无孔不入的白蚁侵袭，其存放在箱内的近百万泰铢（约23.3万港元）现钞，在短短时间内被白蚁啃去大半，变成一堆粉碎不堪的废纸，令她欲哭无泪。

网民惊觉保险箱「漏洞」 忽视潮湿霉菌环境因素

该名女子近日在社交平台Facebook上痛心分享自己的惨痛经历。她指出，这笔近百万的款额是她专门预留用作支付房屋贷款的首期资金。为了应付每月的供款，她会定期从保险箱中取出部分现金去缴付贷款，因此这笔钱根本不属于长期闲置的物资，却竟然也被白蚁「看中」。

她说，许多人得知事件后，误以为她是将现金放置了极长时间才招致虫蛀，但事实上，她距离上一次打开保险箱拿钱，时间还不到一个月。她表示，万万没想到短短不到三十天内竟会发生如此毁灭性的意外：「一打开保险箱时，看到的竟是一堆被白蚁啃咬得粉碎不堪的钞票，我几乎流下泪来。」

女事主坦承，过去一直盲目相信保险箱是家中最安全的地方，具备防盗及防丢失功能，却从未想过保险箱其实根本无法阻挡白蚁的入侵。而白蚁究竟是何时、从何处钻进密封的保险箱内，她至今仍是毫无察觉，对此感到百般不解。

事发后，她抱着最后一丝希望，将所有受损严重的残缺纸币送往当地银行咨询兑换事宜。虽然根据当地的金融法规，符合特定残损标准的纸币确实可以申请兑换回新钞，但由于她的部分钞票已被白蚁啃食得过于细碎、毁损程度极度严重，最终银行只能为她兑换回部分的金额，且整个兑换审批流程非常漫长，令她无奈慨叹这次真的是「花大钱买了极痛心的教训」。

事件在网上曝光后，随即引来大批网民关注与热烈讨论。不少网民纷纷留言惊呼长了知识，并承认大家平日购买或使用家用保险箱时，往往只会单纯考虑其防盗、防火以及防钻性能，却极容易忽略了白蚁、潮湿、霉菌以及空气不流通等环境因素所带来的潜在毁灭性风险，稍有不慎便会像女事主般蒙受巨额财政损失。

业内人士吁勿存大额现金 存放银行方为上策

有保险及理财业内人士对此作出温馨提示，呼吁市民大众，将大额现金长期放置在家中（不论是否锁在保险箱内）本身就存在着极高的安全隐患。相比之下，将资金存放在受监管的银行帐户，或是其他正规合法的金融机构之中，不仅安全性与保障大幅提高，更能彻底免除因虫害、火灾、水浸或其他突发意外所导致的纸币实体损毁风险，避免悲剧重演。