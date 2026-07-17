Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷女百万泰铢藏保险箱 防得神偷防不住白蚁 买楼首期遭啃碎崩溃

趣闻热话
更新时间：09:05 2026-07-17 HKT
发布时间：09:05 2026-07-17 HKT

泰国发生一宗令人欲哭无泪的「蚁食钱」事件。曼谷一名女子一直深信，将贵重财物及大额现金锁在保险箱内是最安全、万无一失的防盗做法。岂料，保险箱虽成功防住了小偷，却未能抵挡无孔不入的白蚁侵袭，其存放在箱内的近百万泰铢（约23.3万港元）现钞，在短短时间内被白蚁啃去大半，变成一堆粉碎不堪的废纸，令她欲哭无泪。

网民惊觉保险箱「漏洞」 忽视潮湿霉菌环境因素

该名女子近日在社交平台Facebook上痛心分享自己的惨痛经历。她指出，这笔近百万的款额是她专门预留用作支付房屋贷款的首期资金。为了应付每月的供款，她会定期从保险箱中取出部分现金去缴付贷款，因此这笔钱根本不属于长期闲置的物资，却竟然也被白蚁「看中」。

她说，许多人得知事件后，误以为她是将现金放置了极长时间才招致虫蛀，但事实上，她距离上一次打开保险箱拿钱，时间还不到一个月。她表示，万万没想到短短不到三十天内竟会发生如此毁灭性的意外：「一打开保险箱时，看到的竟是一堆被白蚁啃咬得粉碎不堪的钞票，我几乎流下泪来。」

女事主坦承，过去一直盲目相信保险箱是家中最安全的地方，具备防盗及防丢失功能，却从未想过保险箱其实根本无法阻挡白蚁的入侵。而白蚁究竟是何时、从何处钻进密封的保险箱内，她至今仍是毫无察觉，对此感到百般不解。

事发后，她抱着最后一丝希望，将所有受损严重的残缺纸币送往当地银行咨询兑换事宜。虽然根据当地的金融法规，符合特定残损标准的纸币确实可以申请兑换回新钞，但由于她的部分钞票已被白蚁啃食得过于细碎、毁损程度极度严重，最终银行只能为她兑换回部分的金额，且整个兑换审批流程非常漫长，令她无奈慨叹这次真的是「花大钱买了极痛心的教训」。

事件在网上曝光后，随即引来大批网民关注与热烈讨论。不少网民纷纷留言惊呼长了知识，并承认大家平日购买或使用家用保险箱时，往往只会单纯考虑其防盗、防火以及防钻性能，却极容易忽略了白蚁、潮湿、霉菌以及空气不流通等环境因素所带来的潜在毁灭性风险，稍有不慎便会像女事主般蒙受巨额财政损失。

业内人士吁勿存大额现金 存放银行方为上策

有保险及理财业内人士对此作出温馨提示，呼吁市民大众，将大额现金长期放置在家中（不论是否锁在保险箱内）本身就存在着极高的安全隐患。相比之下，将资金存放在受监管的银行帐户，或是其他正规合法的金融机构之中，不仅安全性与保障大幅提高，更能彻底免除因虫害、火灾、水浸或其他突发意外所导致的纸币实体损毁风险，避免悲剧重演。

最Hit
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
公屋出身注定落后私楼？港男叹父母自少灌输基层观念 30岁才靠老板一餐饭点醒
生活百科
17小时前
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享
八达通大派$20增值额！简单2步登记即获回赠 1类人专享 
生活百科
17小时前
世界杯2026｜阿根廷杀入决赛却成「全民公敌」？千二万人连署驱逐 连邻国亦倒戈抵制
即时国际
2小时前
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
梁爱离世丨梁爱老公为导演左几 曾享富贵生活惜遇六七暴动致破产 经历丧夫丧子过独居生活
影视圈
14小时前
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
旺角GU试身室惊魂！港女试内衣遭普通话男两度强掀门帘 一句「你帮我看一下嘛」吓呆 官方急回应
生活百科
15小时前
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
大角咀新九龙广场稻香结业！开业仅6年 街坊感婉惜：长者痛失聚脚地
饮食
19小时前
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑
影视圈
12小时前
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
海洋光谱号︱3岁童如厕遇风浪马桶盖跌落 阴茎挨拍受创成裤血
即时中国
2小时前
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
钟培生老婆庄雅婷传已诞下女儿 疑低调荣升人父 IG发文避谈喜事：唔好focus喺BB度
影视圈
12小时前
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
护士/社工/老师全线饱和？「护理系仲读唔读得过」成热话 网民指路「呢行」起薪5万完胜神科｜Juicy叮
时事热话
16小时前