有片｜墨尔本男图性侵两女 群犬挺身护主击退色魔

澳洲墨尔本两名女子在当地一处公园散步遛狗时，突然遭到一名隐藏在树丛中的色魔扑出袭击。在两女奋力反抗并陷入绝境之际，她们饲养的六只忠犬见状立刻挺身而出护主，自发组成「复仇联队」对色魔展开疯狂追咬。从现场监视器片段可见，六只不同品种的大型犬只一路狂吠猛追，吓得色魔连滚带爬而逃，期间更被忠犬一口狠狠咬中大腿，最终只能狼狈地逃入桥底隧道落荒而逃。目前澳洲警方已接手调查，正全城通缉该名恶徒。

树丛中突袭连捉两女 忠犬护主「六狗齐发」狂追

这场人狗大战发生在周二(14日)早上，地点位于墨尔本东南部的考扬（Kooyong）地区。当时，两名女子正带著她们的爱犬，一如往常地在加迪纳斯溪（Gardiners Creek）一带的绿地散步。突然间，一名男子突然从茂密的树丛中窜出，并强行出手死死捉住其中一名女子。该名女子受惊之下拼死挣脱，色魔见未能得手，竟然色胆包天，随即转身改为强行掳走另一名女子。

、就在两女惊魂未定、形势千钧一发之际，两名女子身边的爱犬护主心切，猛然发动反击。现场监控画面显示，这群由六只大大小小、不同品种组成的「忠犬护卫队」，一改平日的温驯，齐齐张牙舞爪扑向该名男子，吠叫声响彻整个公园。

色魔差点「仆倒」被咬中小腿 警方高度重视正全城通缉

面对突如其来的「犬只大军」围攻，色魔顿时吓得魂飞魄散，当场拔腿狂奔。画面上可见，六只忠犬在后方紧追不舍，色魔在惊恐狂奔中阵脚大乱，中途更差点失去平衡摔倒。其中一只身手敏捷的猛犬更成功飞扑上前，一口狠狠咬住色魔的大腿。男子强忍剧痛，最后在犬只的围剿下，狼狈不堪地钻进附近一处桥底的阴暗隧道，这才得以脱身逃离现场。

当地警方在接获报案后高度重视案件，指这名色魔在光天化日之下公然于社区公园袭击女性，性质极其恶劣。警方随后公开了该段忠犬护主的关键闭路电视画面，一方面对这群机警救主的「英雄犬」表示赞赏，另一方面也正极力锁定该名小腿受伤的男子身份，并呼吁市民提供线索，务求尽快将这名猖狂色魔绳之以法。