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世界杯2026｜挪威大叔拒跟风玩维京划船爆红 批不符史实

趣闻热话
更新时间：10:21 2026-07-11 HKT
发布时间：10:21 2026-07-11 HKT

世界杯激战正酣，黑马挪威队在今届赛事的表现备受全球瞩目，而其球迷与球员上下齐心的「维京划船」（Viking row）应援庆祝动作，魔性十足，更一举成为本届赛事的标志性画面之一。然而，并非所有挪威拥趸都对此潮流买帐，在挪威队此前战胜塞内加尔的比赛中，电视转播画面捕捉到难得一幕：当全场看台的挪威球迷一齐坐低、疯狂模仿划船动作时，唯独一名大叔一动不动地坐着，坚决拒绝跟风。这一幕令他一夕爆红，他昨日（9日）接受传媒访问时，道出了为何不跟风的原因。

执着大叔：维京人靠吹帆航行横渡大西洋

这名因「不肯一齐划」而红遍网络的挪威忠实拥趸名叫拉潘（Emil Lappen）。他在昨日播出的英国天空新闻（Sky News）访问中澄清，自己并非刻意「破坏气氛」，而因为他是一名对历史极度执着的人。

访问中他一本正经且严肃地解释：「维京人当年横渡大西洋，根本是靠吹帆『航行』，他们不是划船（横渡大海）。」（The Vikings sailed across the Atlantic, they didn't row.）他指，庆祝歌曲中「我们要划船横渡大西洋」的歌词让他感到非常恼火，因为这完全扭曲了历史事实。

拉潘直言，其他球迷可以认为这只是一个有趣的应援动作，但他本人就觉得十分愚蠢。他说：「我想表达不满，而且我认为我已经成功传达我的讯息。」

拉潘爆红后接受访问，讲解自己拒跟风原因。X@platinumsoks
拉潘爆红后接受访问，讲解自己拒跟风原因。X@platinumsoks
在挪威队此前战胜塞内加尔的比赛中，电视转播画面捕捉到拉潘拒绝跟风「划船」，令他一夕爆红。X@Complex
在挪威队此前战胜塞内加尔的比赛中，电视转播画面捕捉到拉潘拒绝跟风「划船」，令他一夕爆红。X@Complex

球员高喊应援魔性十足 搜寻引擎推夏兰特划船彩蛋

事实上，这股「维京划船」热潮早已席卷全球，除了看台上的疯狂拥趸，连挪威国家队的球员亦曾亲自作出此动作庆祝。在赢波后，球员会面向支持者以10排的形式聚集在一起，一边整齐划一地模仿划桨手的动作，一边高喊「Ro」（意即划船），连军队都拍片跟风，感染力惊人。

面对这股席卷全球的体育狂热，科技巨头Google近日亦在其搜寻页面顺应民意推出趣味彩蛋。网民现时只要在搜寻列输入挪威当家球星夏兰特（Erling Haaland）的名字，搜寻结果页面的下方就会随即蹦出多个身穿红衣的维京战士，在画面上集体划船的可爱动画，令这场世界杯历史争议更添话题性。

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