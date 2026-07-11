世界杯八强挪英大战 挪威航空IG下战书：赌输换对方头像 英航神回

世界杯八强瞩目戏码英格兰硬撼挪威将于香港时间周日凌晨上演，场内两军主力争夺四强席位，场外两国的国家级航空公司亦率先燃点无烟战火。来自挪威的廉航挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）突袭英格兰，在社交平台Instagram向英国航空（British Airways）公开下战书，提出以公司官方头像作为赌注，引来全球网民及多间航空公司「食花生」围观。

挪航提议赌头像一整日 英航谐音神回：想都别想

今届世界杯八强赛事，刚在十六强历史性将夺冠热门巴西「斩下马」的黑马挪威，即将硬撼传统劲旅英格兰。这场大战除了是当今国际足坛两大神锋夏兰特（Erling Haaland）与卡尼（Harry Kane）的正面对决外，由于夏兰特及挪威队长奥迪加特（Martin Ødegaard）均长年效力英超，令这场「英超内讧」更有睇头。

挪威穿梭航空昨日在公司官方Instagram上公然标记英国航空。挪航语带挑衅地提出打赌方案，指如果挪威在八强战中成功击败英格兰，英航必须在星期日将其官方Instagram帐号的头像，破天荒更换成挪威航空的标志；反之若英格兰胜出，挪航亦会照做，并挑衅问道：「赌注成立？」

面对挪航的突袭，英国航空并未有正面回应应战否，而是展现英式幽默。英航先是「好言相劝」，在留言区好意提醒挪威航空「不要打毫无把握的仗」。未料挪航不依不饶，随即开启连环追问模式，嘲讽英航是否「因为太害怕而不敢迎战」。

英航见状随即施展高超的文字对线技巧，妙用挪威国名的英文谐音，幽默回复一句：「Nor-way, mate（想都别想，老友）」，似已曲线拒赌，同时暗讽挪威毫无胜算，赢得大批网民激赞。

不过，挪航有理无理，当英航的回复已答应了迎战，发文指英航已经同意对赌，呼吁大家关注。

欧洲航空业界齐齐食花生 瑞航心系美斯自嘲无时间

这两间代表国家门面的航空公司在网上隔空搞笑交锋，迅速吸引了民航界其他巨头前来集体「抽水」围观。其中，布鲁塞尔航空（Brussels Airlines）随即在留言区凑热闹，主动请缨表示该公司可以充当这场豪赌的「VAR（视频助理裁判）」；刚成立不久的沙特阿拉伯利雅得航空（Riyadh Air）亦留言笑称，他们已经好整以暇，准备好大批爆谷准备坐定定观战。

最搞笑的是，瑞士航空（Swiss）亦忍不住加入混战，但却心系另一场由球王美斯领军的阿根廷世界杯大战。瑞航在留言中幽默自嘲，指自己可能无法参与这场航空界盛事，因为他们「要准备应对美斯，根本没有时间吃爆谷」，暗示瑞航内部正全力为迎战美斯支持者的客运高峰作准备。这场由世界杯引发的航空公司社交媒体大战，无疑为即将引爆的挪英八强大战添上浓厚的娱乐色彩。