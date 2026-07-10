6岁童遭黑熊袭击 二哈挺身护少主获网民大赞

美国近年频频发生野生黑熊闯入民居甚至袭击人类事件，近日美国康涅狄格州托灵顿（Torrington）一户民居便上演了惊心动魄的一幕。一只黑熊突然闯入车道，并企图全速袭击一名正在玩耍的6岁男童。危急关头，家中的混种哈士奇犬展现出惊人勇气，飞奔上前大口咬住黑熊屁股，成功击退敌人救下少主。这段惊险的过程被家中的闭路电视全程拍下，这只英勇的「护主神犬」不但赢得大批网民疯狂赞赏，更获主人承诺奖赏一块顶级丁骨牛扒。

主人赞爱犬具护主天性 赏顶级丁骨牛扒

事发于上周六（4日）美国独立日假期期间。屋主泰扎拉（Jeffrey Tazzara）当时正在自家车道上忙于收拾车辆，准备参加独立日庆祝派对，而他年仅6岁的儿子则独自在车道旁迳自玩耍。未料，一只身形庞大的黑熊突然从转角处窜出，并以极快速度对准男童发动冲撞袭击。

就在男童惊惶后退、生死悬于一线之际，泰扎拉家中饲养的混种哈士奇犬「Bella」展现出超凡的保护本能。Bella从院子的另一端不顾一切飞奔而来，直接横切介入黑熊与男童之间。牠非但毫无惧色，更对准黑熊的屁股狠狠咬了一大口。

遭受突如其来的反击，该只黑熊当场受惊，原本的猎食意图瞬间崩溃，落荒而逃，并试图钻进停泊在旁的一艘船底躲避。Bella则继续在现场狂吠，并步步进逼展开追赶。

屋主泰扎拉忆述，他当时听到Bella发出非同寻常的吠叫声，一抬头便看见爱犬正在激烈追赶黑熊。他心有余悸地表示：「黑熊撞到了我的船，然后慌不择路地钻入船底，最终透过房屋之间的缝隙，悻悻然钻进了树林中。」泰扎拉透露，Bella过去也曾多次挺身而出，保护孩子免受陌生人的潜在伤害，因此对于爱犬今次再度扮演英雄，全家人虽感惊心但并不意外。他自豪地笑言，为了答谢这位家庭保镖，在下一次的家庭牛扒之夜，将会亲自为Bella奉上一块丰盛的丁骨牛扒（T-bone steak）作为慰劳。

康州黑熊数量激增 官员吁居民提高警觉

据康涅狄格州能源与环境保护部（DEEP）表示，过去数十年来，康州的黑熊数量一直呈现显著增长趋势，导致黑熊现身住宅区及目击次数愈趋频繁。当局强调，在大多数情况下，黑熊若未受到直接挑衅，多会自行返回更自然的野生栖息地。

当局借此提醒广大居民，夏季是黑熊出没的旺季，民众应妥善处理家中的厨余、鸟食及烧烤炉，切勿将宠物饲料置于户外过夜，以免散发气味引来饥饿的黑熊，酿成不必要的冲突与危险。