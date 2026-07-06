普通市民嗌养仔难 亿万富豪却借代孕「开厂批量生仔」兼指定基因

2026年7月初，中国网游多益网络董事长徐波因与前女友汤敬陷入巨额财产纠纷，主动曝光了包含上百名代孕子女的合影及案件资料，令其透过海外代孕大规模繁衍子嗣的争议再次引爆全网。目前全球出生率创新低、普通市民高呼「养仔难」，但站在财富顶端的超级富豪，却凭借无限资源「批量产子」。这种将生育工业化、打破传统家庭定义的现象，已成为当今社会贫富悬殊与极端不平等的最刺眼写照。

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杜罗夫自爆已孕育逾100个孩子

近年来，多位科技巨擘与超级富豪大规模繁衍后代的新闻屡见不鲜，包括加密通讯软件Telegram创办人杜罗夫（Pavel Durov）自爆多年来捐出的精子已孕育了超过100个孩子。

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世界首富马斯克（Elon Musk）目前已知与四名女性育有14个孩子，身为「万亿富豪」的他更曾透露希望利用代孕技术让子嗣数量达到「军团级别」，甚至在社交媒体回应杜罗夫的百子新闻时，引用成吉思汗的典故，讽刺对方的后代数目只是「菜鸟数字」。

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婴儿只能外包抚养

这群超级富豪往往对自己的血统抱有崇高敬意，将广撒精子、传播自身DNA视为对人类的一种「基因优化慈善之举」。与古代君王受限于生理极限不同，现在的富豪们可以同时雇用多名代孕母亲。他们利用每次耗资数万美元的体外受精（IVF）及多基因胚胎筛查技术，像工厂进行质量控制般，根据期望的基因图谱来筛选胚胎，指定婴儿的性别、外貌（如指定金发蓝眼）或健康特征。

然而，在这些庞大的「造人计划」背后，却往往缺乏家庭的关爱，富豪们主要将后代视为继承商业帝国或战略联姻的工具。有美国代孕机构甚至透露，曾接获富有客户「一次订购100个婴儿」的订单，这些孩子出生后随即被「外包」给聘请回来的保姆团队照顾，有富豪甚至因工作繁忙，连亲生子女的面也未曾见过。

恐沦商品 监管现漏洞

这种将生命商品化的现象，虽然正为生育产业带来暴利，但也引发了严重的道德与人权危机。不少来自发展中国家、缺乏财力的代孕母亲，在不知情下被抽取卵子，甚至在发生死产时遭到富豪雇主网暴和起诉。

更令人担忧的是孩子的福祉，有富豪即使因行贿罪入狱，仍在大后方继续其「婴儿计划」，而孩子则面临基本福祉与法律抚养责任难以保障的困境。

虽然绝大部分普通市民利用生育服务是为了组建幸福家庭，但极少数极端富豪却将技术扭曲为满足个人权力欲与优生学的工具。由于富有阶层总有办法规避监管法律，要真正解决这种怪异的繁衍风潮，最终仍须从遏制社会的极端贫富悬殊入手。