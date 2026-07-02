日本当街掳人？东京女遭西装男强塞进的士片疯传 目击者报警获这样回复 

日本东京涩谷街头一段长约38秒的影片近日在社交平台疯传，一名身穿粉红色连身裙的女子疑遭一名身穿黑色西装男子强行拖上一辆的士，期间女子激烈反抗，鞋子及随身物品散落一地，画面震撼，引发大批网民关注事件是否涉及掳人。惟事件至今未获日本警方证实，目击者报案时更仅获回复「知道了」，引起网民议论纷纷。

影片由一名目击者上载至Threads。上载者表示，事件就在自己眼前发生，形容「女生直接在我面前被男的绑走」，事后已即时前往警署报案，并向警方提交影片作为证据。不过，他称警方仅回应「知道了」，未有进一步交代事件处理进展，令他感到无奈。

从影片可见，一辆的士停靠路边后，西装男子一直强行拖拽女子走向车门，女子则不断挣扎及试图逃离。双方拉扯期间，女子的鞋子、手袋及雨伞散落地上。

其后，女子一度挣脱并尝试逃跑，男子强行把她像行李般强塞进车厢，再将散落地上的随身物品拾起抛入车内，他登上的士后，更疑似向女子挥拳，然后关上车门。整个过程中，涉事的士司机并未介入，最终直接驾车离去。

影片曝光后，不少网民留言表示震惊，认为若事件属实，情况令人担忧。有网民表示：「太可怕了，怎可以就这样把人带走」、「女生看到一定会感到害怕」，亦有人批评日本社会过于冷漠，质疑现场无人出手阻止。

不过，亦有网民呼吁外界不要过早下结论，指出单凭影片未能判断事件全貌。

有网民推测，涉事男女可能彼此认识，男子或只是协助醉酒女子乘车回家，由于对方情绪激动而出现激烈拉扯，未必涉及非法禁锢或掳人。

另有日本媒体引述消息人士指出，影片中的女子疑似为夜店公关，男子则可能是负责接送及照顾客人的工作人员，因此事件或与夜店工作有关，而非陌生人当街掳人。

截至目前，日本警方尚未公布事件调查结果，亦未证实涉事人士身份及双方关系。事件真相仍有待警方进一步调查厘清。