慈心女救受困乌鸦竟缔结友谊 连日「收礼」兼有「衞队」随行

大自然万物皆有灵性，一场无私的救援竟结下人鸟相随的奇妙缘分。一名拥有加拿大原住民梅蒂人（Métis）血统的女子莉亚，日前在街头发现一只可怜的乌鸦卡在邻居高高的屋顶排水槽内，性命垂危。莉亚当场心急如焚，为了救鸟不惜狂奔数条街，成功邀得路过的消防员大发慈悲、升起巨型云梯将乌鸦安全救下。更令人啧啧称奇的是，这只重获自由的灵鸟在伤愈放归野外后，竟然联同大批「乌鸦同伴」展开马拉松式的报恩行动。现在只要莉亚每逢出门散步，天空中总会有多只乌鸦一字排开在身边低飞盘旋「护送」，更陆续在她的脚边放下羽毛、苔藓球甚至是精致的鸟巢作为感谢谢礼，让她不禁感动惊叹：「简直太棒了！」

惊见大批乌鸦盘旋悲鸣 狂奔求助消防车升云梯救鸟

这宗温暖人心的奇闻源于一个平凡的日子。莉亚忆述事发当天，她偶然注意到街对面一栋民居的上空极不寻常，天空停满了黑压压的乌鸦，牠们不断发出悲鸣并围绕著房屋疯狂盘旋。莉亚随即上前查看，惊觉原来有一只乌鸦正痛苦地卡在该房屋的屋顶排水沟内，动弹不得。由于大厦颇高，现场街坊的普通梯子长度根本望尘莫及。

眼见乌鸦命悬一线，莉亚坦言当时内心焦虑万分，认为自己必须采取行动。就在此时，她瞥见几条街外刚好停泊著一辆执行完任务的消防车，遂立刻施展百米冲刺跑过去，向车上的消防员连珠炮发寻求协助。一众和蔼可亲的消防员听闻后二话不说答应请求，火速驾车赶抵现场并英勇升起高空云梯，终于顺利将受困的乌鸦救回地面，令莉亚深受感动。

车程中爪子紧抓手指建立特殊连结 放归后惊喜获赠漂亮羽毛

救援成功后，莉亚亲自开车将这只受伤的灵鸟送往当地的野生动物救援中心。一路上，乌鸦似乎明白眼前的主人是救命恩人，竟用爪子紧紧抓住莉亚的手指不放，这种血脉相连的特殊连结让莉亚形容「彻底改变了她的一生」。

几天后，经过精心照料的乌鸦被救援中心正式放归野外。随后当莉亚带著爱犬如常出门散步时，不可思议的事发生了——一只乌鸦突然从天而降，在她的脚边轻轻放下一团非常漂亮的羽毛。莉亚深信这绝对不是偶然，而是乌鸦送给她的第一份感谢礼物。由那天起，当地的乌鸦家族仿佛达成了共识，陆续为她留下了超过6件各类物品，种类从大树枝、精致的苔藓球到小型鸟类的鸟巢都有，令人大开眼界。

由于拥有梅蒂人血统，莉亚从小就明白与大自然建立和谐联系的重要性，因此对每份来自空中的礼物都心怀感激。时至今日，每当莉亚出门散步，各个街区的乌鸦都会自动加入行列，在天空盘旋护航。

莉亚指出，这群护卫队中，正正包括了当初被救的那只「主角」，因为牠康复后腿上戴著救援中心的特制金属环，在鸟群中非常好辨认，每天看见牠健康出现，已成为莉亚一天中最开心、最疗愈的亮点。莉亚欣慰地表示，这场奇缘是社区中人类与鸟类共同努力的美好成果，只要大家平日愿意留意身边发生的事并团结起来，美好的奇迹随时就会在身边发生。